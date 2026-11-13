Sen de nereden çıktın?

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Nereden duyduysa Antalya’daki COP31 zirvesine Kıbrıs’taki Rumların lideri de katıldı.

6 kıtadan 102 lider arasında kendine bir yer buldu ama epey tedirgindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gelenleri tek tek karşılarken, onun yüzüne bile bakmadı.

BM Genel Sekreteri Gutereş karşıladı.

Herhalde devlet yerine koyup davet eden de kendisiydi.

Güle oynaya, gönül rahatlığıyla geldiğini kimse iddia edemez.

Katılma kararını verirken epey zorlanmış olsa gerek.

“Ben gelmesem daha iyi.”

“Neden?”

“Çekiniyorum. Erdoğan orada bana bir söz söyler, cümle âleme rezil eder.”

“Yok yok merak etme, sen de katıl. Ben seni korurum.”

“Ya kulağımdan çekerse?”

“Korkma bir şey yapmaz. Benim hatırım var arada.”

“İyi ama nasıl geleceğim? Aramızda diplomatik ilişki yok. Bizi tanımıyor.”

“Yahu bu kadar tırsak olma. Yüzden fazla lider arasında kaynar gidersin. Laf sokarsa da duymamış gibi yaparsın.”

“Uçakla mı geleyim?”

“Yok, yüzerek gel.”

“Şaka yapıyorsunuz herhalde.”

“Sen başlattın. Uçakla geleceksin tabii.”

“Aramızda doğrudan uçuş hattı yok ki.”

“Yahu bu Erdoğan senin iliğini soğutmuş. Biraz rahat ol. Doğrudan uçuş olmadığını ben de biliyorum. Resmen tanımadığı yerin uçağına izin verir mi? Sen de Yunanistan aktarmalı gelirsin.”

“Hay aklınla bin yaşa Sayın Sekreter.”

“Genel Sekreter.”

“Evet, Sayın Genel Sekreter.”

ÇARPICI KONUŞMA

Antalya’daki İklim Zirvesi’nde Erdoğan’ın konuşması çok sarsıcıydı.

Gazze hakkında söyledikleri üzerine kimse ağzını açamadı.

O sırada Zülfü Livaneli’nin bestesi Leylim Ley çalınsaydı pek yakışırdı.

“Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne…”

Öyle bir durumda kimler -gayriihtiyari- kaşlarının hilal olup olmadığını eliyle kontrol eder kim bilir?

İKLİM BİLE İSYANLARDA

Dünyanın gözü önünde Gazze’de bir soykırım devam ediyor.

Kimse sesini çıkaramıyor.

Yapılan protestolar, yürüyüşler, açıklamalar, mahkeme kararları, verilen cezalar; hiçbirinin hükmü yok.

Siyonist İsrail yönetimi kudurmuş it gibi saldırmaktan vazgeçmedi. Öldürmekten, yakıp yıkmaktan vazgeçmedi.

Dünyanın en büyük örgütü, dünyanın en geniş çaplı toplantısını yapsa da Gazze’deki mazlumlara bir fayda sağlamaktan aciz.

Ancak iklim değişikliği, çevre kirliliği üzerine programlar düzenlenebilir.

İklim bile isyan etti. Artık eskisi gibi değil. Değiştikçe değişiyor.

Bu kadarla kalsa gene iyi.

Yaşadıklarımızdan ötürü yaz ortasında kar yağması bile hediye sayılır.

Bir avuçluk İsrail ile baş edemeyenlerin başına ne düşse olur artık. Taş yağsa yeridir başımıza.