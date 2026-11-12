GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

AK Parti, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeyi içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Teklif, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini öngörüyor.
Sunulan teklifte konuyla ilgili şu madde yer aldı:
"5510 sayılı Kanuna geçici 114 üncü madde ihdas edilmektedir. 1/1/2017 tarihinden öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm ferî alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir."
AK Parti'den açıklama
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun tekliflerinin sunulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Güler,
"Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kavuşturmak amacıyla sosyal güvenlik alanında düzenlemeler yapıyoruz. 1 Ocak 2017 tarihi öncesine ait ödenmemiş GSS prim borcu ve gecikme cezasından vazgeçiyoruz. 2,8 milyon vatandaşın prim borcunu terkin ederek üzerindeki borç yükünü kaldırıyoruz"dedi.
Fon tasfiyeleri
AK Parti Grup Başkanı Güler, fon tasfiyesi süreciyle ilgili ise şunları söyledi:
"Yarın hem fon koordinasyon kurulu toplantısını gerçekleştirecek hem de İkinci plan ödemesi ilan edilecek. Teklifle asli görev alanı olmamasına rağmen kanunla verilen görevle 17 Eylül itibariyle olağanüstü tasfiyeyi yürüten personellere ve bankalara mali ve idari sorumsuzluk getiriyoruz."
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