GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

"Yarın hem fon koordinasyon kurulu toplantısını gerçekleştirecek hem de İkinci plan ödemesi ilan edilecek. Teklifle asli görev alanı olmamasına rağmen kanunla verilen görevle 17 Eylül itibariyle olağanüstü tasfiyeyi yürüten personellere ve bankalara mali ve idari sorumsuzluk getiriyoruz."