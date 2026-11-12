CHP’den MHP'ye destek: Vekil dokunulmazlığı kürsüyle sınırlanmalı

Bu talebi olumlu karşıladıklarını belirten Sarı, "Milletvekili olmak kimseye suç işleme özgürlüğü vermez. İlke olarak herkes yargılanabilir, herkes yargılanmalıdır. Milletvekilinin dokunulmazlığı kürsü dokunulmazlığıyla sınırlı olmalıdır" diye konuştu.
TAKVİMDE AKSAMA YOK
CHP'nin 28 Ekim'de başlaması beklenirken iki hafta ötelenen kurultay takviminin bu hafta kamuoyu ile paylaşılıp paylaşılmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Sarı, "Kurultay sürecimizle ilgili bir aksama söz konusu değil. Daha önce ilan ettiğimiz takvime uygun biçimde süreç işliyor" dedi. Sarı, üye listelerin bugün ya da yarın askıya çıkacağını ifade etti.
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