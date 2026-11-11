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Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı: Aradaki fark açıldı, AK Parti, Yeni Parti, CHP... Bu pazar seçim olsa kim kazanır?

13:35, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:37, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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ALF Araştırma ve Danışmanlık, 2-6 Kasım 2026 tarihleri arasında 1.900 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada AK Parti ile YENİ Parti arasındaki oy farkı ve diğer partilerin oy oranları dikkat çekti. Anket sonuçları, seçmenin siyasi tercihlerini ortaya koydu.

Siyaset sahnesinde dengeleri sarsacak yeni veriler gün yüzüne çıktı. ALF Araştırma seçmenin nabzını tutan son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. ALF Araştırma ve Danışmanlık, 2-6 Kasım 2026 tarihleri arasında 1.900 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark 10,4 puan olarak hesaplandı. İşte seçmenin son tercihleriyle şekillenen seçim anket sonuçları ve partilerin oy oranları.

Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemiyle 1.900 kişinin katıldığı araştırmada seçmenlere, "Bu pazar genel (milletvekili) seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya göre AK Parti ilk sırada yer aldı.

AK PARTİ OY ORANI

Araştırmaya göre AK Parti, yüzde 32,7 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

YENİ PARTİ OY ORANI

YENİ Parti, yüzde 22,3 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. İki parti arasındaki fark 10,4 puan olarak hesaplandı.

MHP OY ORANI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yüzde 10,2 oy oranıyla araştırmada üçüncü sırada yer aldı.

CHP OY ORANI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 9,5 oy oranıyla dördüncü sırada yer buldu.

DEM PARTİ OY ORANI

DEM Parti'nin oy oranı yüzde 9,3 olarak ölçüldü.

İYİ PARTİ OY ORANI

İYİ Parti, araştırmada yüzde 4,2 oy oranıyla altıncı sırada yer aldı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ OY ORANI

Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 3,4 olarak ölçüldü.

ANAHTAR PARTİ OY ORANI

Anahtar Parti yüzde 2,6 oy oranına ulaştı.

ZAFER PARTİSİ OY ORANI

Zafer Partisi'nin oy oranı ise yüzde 2,0 olarak kaydedildi.

Diğer: Yüzde 3,8

Başlıklar :Son Seçim Anketi SonuçlarıYeni PartiAK PartiCHPoy oranı
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Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı: Aradaki fark açıldı, AK Parti, Yeni Parti, CHP... Bu pazar seçim olsa kim kazanır?

Siyaset sahnesinde dengeleri sarsacak yeni veriler gün yüzüne çıktı. ALF Araştırma seçmenin nabzını tutan son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. ALF Araştırma ve Danışmanlık, 2-6 Kasım 2026 tarihleri arasında 1.900 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark 10,4 puan olarak hesaplandı. İşte seçmenin son tercihleriyle şekillenen seçim anket sonuçları ve partilerin oy oranları.

Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemiyle 1.900 kişinin katıldığı araştırmada seçmenlere, "Bu pazar genel (milletvekili) seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya göre AK Parti ilk sırada yer aldı.

AK PARTİ OY ORANI

Araştırmaya göre AK Parti, yüzde 32,7 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

YENİ PARTİ OY ORANI

YENİ Parti, yüzde 22,3 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. İki parti arasındaki fark 10,4 puan olarak hesaplandı.

MHP OY ORANI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yüzde 10,2 oy oranıyla araştırmada üçüncü sırada yer aldı.

CHP OY ORANI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 9,5 oy oranıyla dördüncü sırada yer buldu.

DEM PARTİ OY ORANI

DEM Parti'nin oy oranı yüzde 9,3 olarak ölçüldü.

İYİ PARTİ OY ORANI

İYİ Parti, araştırmada yüzde 4,2 oy oranıyla altıncı sırada yer aldı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ OY ORANI

Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 3,4 olarak ölçüldü.

ANAHTAR PARTİ OY ORANI

Anahtar Parti yüzde 2,6 oy oranına ulaştı.

ZAFER PARTİSİ OY ORANI

Zafer Partisi'nin oy oranı ise yüzde 2,0 olarak kaydedildi.

Diğer: Yüzde 3,8

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