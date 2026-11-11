EBA ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? EBA'da (eba.gov.tr) Sorun Mu Var, Neden Girilmiyor?

EBA giriş ekranında sorun yaşayan kullanıcılar, platformun erişilebilirlik durumunu araştırmaya başladı. Eğitim Bilişim Ağı'na giriş yapmak isteyen bazı kişilerin teknik aksaklık bildiriminde bulunması, sistemde genel bir problem olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, eğitim içeriklerine ulaşmak için kullandıkları platformda yaşanan erişim sorunlarının nedenini öğrenmek istiyor. Özellikle giriş sayfasının açılmaması, bağlantı hataları veya işlemlerin tamamlanamaması gibi durumlarla karşılaşan kullanıcılar, EBA'nın yeniden ne zaman kullanılabileceğini merak ediyor. Erişim probleminin sistem genelindeki teknik bir aksaklıktan mı, yoğunluktan mı yoksa kişisel internet bağlantısından mı kaynaklandığı ise araştırılan konular arasında bulunuyor. Kullanıcılar, platformun güncel durumuna ilişkin açıklamaları takip ederken kendi cihazlarında deneyebilecekleri çözüm yollarını da araştırıyor. Peki, EBA neden açılmıyor, giriş sorunu nasıl giderilir ve platformda yaşanan aksaklık sona erdi mi?