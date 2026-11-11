EBA ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? EBA'da (eba.gov.tr) Sorun Mu Var, Neden Girilmiyor?

VGM Yükseköğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı! VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı? vgm.gov.tr
2026-2027 eğitim öğretim dönemi VGM burs sonuçları için öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine sağlanan eğitim yardımlarından yararlanmak isteyen adaylar, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasını bekliyor. Ortaöğrenim burs başvurularının 20 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvurularının ise 31 Ekim'de sona ermesinin ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte VGM burslarına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Başvuru yapan öğrenciler ve veliler, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için sorgulama ekranını takip ediyor. Peki, 2026-2027 VGM burs sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek? Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları nereden sorgulanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...
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