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HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI 2026 NE ZAMAN? Adli ve İdari Yargı Sınav Tarihleri

14:12, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hakim ve savcı yardımcılığı sınavına hazırlanan adaylar, 2026 yılı sınav takvimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Hakimlik ve savcılık mesleğine adım atmak isteyen binlerce kişi, yazılı sınavın ne zaman yapılacağını, başvuruların hangi tarihlerde alınacağını ve adaylarda aranan şartları araştırıyor. Son yıllarda hakim ve savcı yardımcılığı sistemi kapsamında yürütülen alımlarda yazılı sınav aşaması önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle adaylar, hazırlık programlarını ÖSYM tarafından açıklanacak sınav takvimine göre planlamaya çalışıyor. Başvuru koşulları ve kontenjan bilgileri de sınav sürecine ilişkin merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Peki, 2026 hakim ve savcı yardımcılığı sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM başvuruları hangi tarihte alacak? Hakimlik ve savcılık sınavı başvuru şartları neler? İşte adayların araştırdığı ayrıntılar...

Adalet teşkilatında görev almak isteyen adayların gözü 2026 hakim ve savcı yardımcılığı sınavına çevrildi. Hakimlik ve savcılık mesleğini hedefleyenler, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru ve sınav takvimini beklerken bir yandan da başvuru koşullarını araştırıyor. Yazılı sınav süreci, hakim ve savcı yardımcılığı alımlarında adayların önündeki önemli aşamalardan biri olarak öne çıkıyor. Sınava katılmayı planlayanlar, hangi şartları taşımaları gerektiğini ve alım kapsamında kaç kişilik kontenjan ayrılacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM'nin sınav takvimi ile Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak duyurular, adayların hazırlık sürecine yön verecek. Peki, 2026 hakimlik sınavı ne zaman düzenlenecek? Savcı yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? Adaylarda hangi şartlar aranacak? İşte merak edilen başlıklar...


2026 HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN?

Geçmiş yıllardaki sınav takvimleri dikkate alındığında, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarının genellikle aralık ayında gerçekleştirildiği görülüyor. Nitekim bir önceki dönemde yapılan 2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı, ÖSYM tarafından 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde dört ayrı oturum halinde uygulanmıştı. Bu nedenle 2026 yılı sınav takvimi beklenirken adaylar, benzer bir tarihlendirme olup olmayacağını yakından takip ediyor.

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından Adalet Bakanlığı Sınavları takvimi yayınlandığı zaman başvuru tarihleri ilan edilecek.


Başlıklar :hakim ve savcılık sınavısınavAdli
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HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI 2026 NE ZAMAN? Adli ve İdari Yargı Sınav Tarihleri

Adalet teşkilatında görev almak isteyen adayların gözü 2026 hakim ve savcı yardımcılığı sınavına çevrildi. Hakimlik ve savcılık mesleğini hedefleyenler, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru ve sınav takvimini beklerken bir yandan da başvuru koşullarını araştırıyor. Yazılı sınav süreci, hakim ve savcı yardımcılığı alımlarında adayların önündeki önemli aşamalardan biri olarak öne çıkıyor. Sınava katılmayı planlayanlar, hangi şartları taşımaları gerektiğini ve alım kapsamında kaç kişilik kontenjan ayrılacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM'nin sınav takvimi ile Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak duyurular, adayların hazırlık sürecine yön verecek. Peki, 2026 hakimlik sınavı ne zaman düzenlenecek? Savcı yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? Adaylarda hangi şartlar aranacak? İşte merak edilen başlıklar...


2026 HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN?

Geçmiş yıllardaki sınav takvimleri dikkate alındığında, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarının genellikle aralık ayında gerçekleştirildiği görülüyor. Nitekim bir önceki dönemde yapılan 2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı, ÖSYM tarafından 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde dört ayrı oturum halinde uygulanmıştı. Bu nedenle 2026 yılı sınav takvimi beklenirken adaylar, benzer bir tarihlendirme olup olmayacağını yakından takip ediyor.

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından Adalet Bakanlığı Sınavları takvimi yayınlandığı zaman başvuru tarihleri ilan edilecek.


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