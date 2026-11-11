2027 Ocak emekli zammında hangi tutarlar hesaplanıyor, son iki ayın enflasyonu maaşları nasıl etkileyebilir? İşte beklenen zamlı maaşlar

2027 Ocak emekli zammı için yapılan hesaplamalarda kasım ve aralık enflasyonu belirleyici olacak. En düşük emekli aylığına ilişkin senaryolar enflasyon artışı, refah payı ve seyyanen zam seçeneklerine dayanırken, bu tutarlar kesinleşmiş bir artışı göstermiyor.





2027 Ocak emekli zammı kapsamında Türkiye’deki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına uygulanacak artış, kasım ve aralık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. İlk dört ay için yüzde 8,29 artışın esas alındığı hesaplamalarda, altı aylık enflasyonun yüzde 10,62 olması senaryosu üzerinde duruluyor.





En düşük emekli aylığı için ise enflasyona bağlı artışın yanı sıra refah payı ve seyyanen zam içeren hesaplamalar bulunuyor. Bu seçeneklerin uygulanmasına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmazken, en düşük aylığın artırılması ayrıca yasal düzenleme gerektiriyor.