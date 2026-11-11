KPSS ortaöğretim taban puanları 2026: 55, 60 ve 65 puanla atanmak mümkün mü? En az kaç puanla memur olunur? İl il geçmiş yerleştirme puanları

11/11/2026, Çarşamba22:54
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
46

Bildirimler

Merkez Bankası dört kredi kaleminde sınırı yükseltti: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredileri de kapsıyor...11 Kasım 2026 22:44 ÇarşambaSON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e tepki11 Kasım 2026 22:14 ÇarşambaSON DAKİKA
Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir: Çok vahim iddialar var11 Kasım 2026 21:50 ÇarşambaSON DAKİKA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 'COP31 Bakanlar Yemeği' programında konuşuyor11 Kasım 2026 21:09 ÇarşambaSON DAKİKA
MİT Başkanı Kalın, IKBY Barzani ile Antalya'da görüştü: Masada bölgesel güvenlik ve terörle mücadele11 Kasım 2026 20:42 ÇarşambaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Merkez Bankası dört kredi kaleminde sınırı yükseltti: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredileri de kapsıyor...Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e tepkiMustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir: Çok vahim iddialar varÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 'COP31 Bakanlar Yemeği' programında konuşuyorMİT Başkanı Kalın, IKBY Barzani ile Antalya'da görüştü: Masada bölgesel güvenlik ve terörle mücadele

KPSS ortaöğretim taban puanları 2026: 55, 60 ve 65 puanla atanmak mümkün mü? En az kaç puanla memur olunur? İl il geçmiş yerleştirme puanları

22:37, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 22:39, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım’da açıklanacak. Kamuya atanmayı hedefleyen adaylar, “KPSS Ortaöğretim puanıyla en az kaç puanla atanılır?”, "55, 60 ve 65 puanla atanmak mümkün mü?" sorularına yanıt ararken Gençlik ve Spor Bakanlığının geçmiş alımlarındaki taban puanları karşılaştırma imkanı sunuyor. İşte illere göre geçmiş yerleştirme puanları ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar.

KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM takvimine göre 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığının geçmiş atamalarına ilişkin puan listesinde kaloriferci için 56,6, havuz suyu operatörü için 58,3 puan öne çıkıyor; bu değerler 2026 için kesin bir yerleşme eşiği göstermiyor.


2026 KPSS Ortaöğretim sınavına giren lise mezunu adaylar, sonuçlarını 19 Kasım Perşembe günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek. ÖSYM’nin sınav takviminde sonuç tarihi 19 Kasım 2026 olarak yer alıyor.


Kamuya atanmayı hedefleyen adayların gündeminde, sınav sonuçlarının yanı sıra geçmiş alımlarda oluşan taban puanlar da bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının iki farklı kadrosuna ilişkin geçmiş atama puanları, illere göre farklılık gösteriyor.

KPSS Ortaöğretim puanıyla en az kaç puanla atanılır?

Geçmiş atamalara ilişkin listede en düşük puan, kaloriferci kadrosunda Gümüşhane için 56,6, havuz suyu operatörü kadrosunda ise Muğla için 58,3 olarak yer alıyor.


Ancak bu iki değer, geçmiş yerleştirmelerde oluşan taban puanları ifade ediyor. Bu verilerden hareketle 2026 KPSS Ortaöğretim puanıyla yapılacak alımlar için kesin bir atanma puanı belirtmek mümkün değil.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük puanlar (KPSS-2025/2 Ortaöğretim )


  • Adana – Destek personeli: 90,07065
  • Adana – Teknisyen: 77,73774
  • Adana – Veteriner sağlık teknisyeni: 71,04894
  • Adıyaman – Aşçı: 76,70273
  • Adıyaman – Destek personeli: 79,46454
  • Afyonkarahisar – Destek personeli: 67,22053
  • Afyonkarahisar – Hemşire: 79,19467
  • Afyonkarahisar – Teknisyen: 70,33008
  • Ağrı – Destek personeli: 92,88777
  • Ağrı – Teknisyen: 80,58611
  • Aksaray – Aşçı: 84,27415
  • Aksaray – Destek personeli: 74,82353
  • Aksaray – Teknisyen: 79,65988
  • Amasya – Veteriner sağlık teknisyeni: 75,29174
  • Ankara – Destek personeli: 74,39559
  • Ankara – Güvenlik görevlisi: 87,81431
  • Ankara – Hizmetli: 95,27845
  • Ankara – Şoför: 86,28702
  • Ankara – Teknisyen: 71,16072
  • Antalya – Destek personeli: 87,18953
  • Ardahan – Destek personeli: 87,96938
  • Artvin – Destek personeli: 86,25761
  • Artvin – Teknisyen: 70,93414
  • Aydın – Destek personeli: 87,24300
  • Balıkesir – Destek personeli: 88,33332
  • Balıkesir – Teknisyen: 80,45326
  • Batman – Destek personeli: 92,52984
  • Bayburt – Destek personeli: 89,43684
  • Bilecik – Destek personeli: 88,84932
  • Bingöl – Destek personeli: 91,55465
  • Bitlis – Destek personeli: 90,43008
  • Bolu – Destek personeli: 95,43352
  • Burdur – Destek personeli: 93,50085
  • Bursa – Destek personeli: 88,68372
  • Bursa – Hizmetli: 96,34621
  • Bursa – Teknisyen: 82,64109
  • Çanakkale – Destek personeli: 87,67545
  • Denizli – Destek personeli: 90,88776
  • Diyarbakır – Destek personeli: 96,30294
  • Düzce – Destek personeli: 85,41159
  • Düzce – Teknisyen: 79,36027
  • Edirne – Destek personeli: 86,57193
  • Edirne – Vagon teknisyeni: 75,98387
  • Elazığ – Destek personeli: 88,72550
  • Elazığ – Teknisyen: 70,88184
  • Erzincan – Destek personeli: 91,28779
  • Erzurum – Destek personeli: 91,84975
  • Eskişehir – Destek personeli: 89,40258
  • Eskişehir – Veteriner sağlık teknisyeni: 79,01555
  • Gaziantep – Destek personeli: 91,65591
  • Giresun – Destek personeli: 88,26297
  • Gümüşhane – Destek personeli: 86,64194
  • Hakkari – Destek personeli: 90,00514
  • Hatay – Vagon teknisyeni: 73,22473
  • Iğdır – Destek personeli: 89,36382
  • Iğdır – Hizmetli: 93,52458
  • Iğdır – Teknisyen: 77,57214
  • Iğdır – Veteriner sağlık teknisyeni: 70,76704
  • Isparta – Destek personeli: 89,29531
  • İstanbul – Aşçı: 79,00803
  • İstanbul – Destek personeli: 87,35780
  • İstanbul – Güvenlik görevlisi: 86,24859
  • İstanbul – Teknisyen: 69,73052
  • İstanbul – Vagon teknisyeni: 75,32901
  • İzmir – Aşçı: 80,64409
  • İzmir – Destek personeli: 89,17750
  • İzmir – Teknisyen: 71,57246
  • İzmir – Vagon teknisyeni: 78,02081
  • Kahramanmaraş – Destek personeli: 74,54314
  • Karabük – Teknisyen: 80,64710
  • Karabük – Vagon teknisyeni: 74,66095
  • Karaman – Destek personeli: 91,90957
  • Kars – Destek personeli: 88,47184
  • Kastamonu – Aşçı: 80,23720
  • Kastamonu – Destek personeli: 88,47335
  • Kayseri – Aşçı: 82,73667
  • Kayseri – Destek personeli: 73,92855
  • Kayseri – Hemşire: 79,57031
  • Kayseri – Teknisyen: 74,58943
  • Kayseri – Vagon teknisyeni: 73,58717
  • Kırıkkale – Destek personeli: 91,61715
  • Kırıkkale – Vagon teknisyeni: 74,78594
  • Kırklareli – Destek personeli: 86,27382
  • Kırşehir – Destek personeli: 88,46917
  • Kırşehir – Teknisyen: 84,58729
  • Kilis – Destek personeli: 89,47444
  • Kocaeli – Destek personeli: 90,06463
  • Kocaeli – Teknisyen: 79,65988
  • Konya – Destek personeli: 73,58867
  • Konya – Teknisyen: 77,71368
  • Konya – Veteriner sağlık teknisyeni: 70,53143
  • Kütahya – Destek personeli: 91,64839
  • Malatya – Destek personeli: 90,80154
  • Malatya – Veteriner sağlık teknisyeni: 71,24728
  • Manisa – Destek personeli: 92,81775
  • Mersin – Aşçı: 84,52029
  • Mersin – Destek personeli: 90,07516
  • Mersin – Hizmetli: 95,06958
  • Mersin – Teknisyen: 86,16053
  • Muğla – Destek personeli: 86,44209
  • Muğla – Teknisyen: 78,67115
  • Muş – Destek personeli: 89,57269
  • Nevşehir – Destek personeli: 87,27876
  • Niğde – Destek personeli: 90,97733
  • Niğde – Vagon teknisyeni: 74,68618
  • Rize – Destek personeli: 90,09020
  • Rize – Teknisyen: 80,37272
  • Sakarya – Destek personeli: 88,97615
  • Sakarya – Vagon teknisyeni: 77,70917
  • Samsun – Destek personeli: 75,53905
  • Siirt – Destek personeli: 91,87983
  • Sinop – Destek personeli: 89,43383
  • Sivas – Destek personeli: 88,40784
  • Sivas – Teknisyen: 80,39194
  • Sivas – Vagon teknisyeni: 73,39634
  • Şanlıurfa – Destek personeli: 94,83998
  • Şanlıurfa – Hizmetli: 94,55658
  • Şanlıurfa – Teknisyen: 77,34522
  • Şanlıurfa – Veteriner sağlık teknisyeni: 71,21603
  • Şırnak – Destek personeli: 90,88208
  • Tekirdağ – Destek personeli: 78,59362
  • Tekirdağ – Teknisyen: 85,22711
  • Tokat – Destek personeli: 90,14818
  • Trabzon – Destek personeli: 89,50084
  • Tunceli – Hizmetli: 93,49935
  • Van – Destek personeli: 90,82075
  • Van – Teknisyen: 87,49966
  • Van – Vagon teknisyeni: 73,20669
  • Yalova – Destek personeli: 90,08268
  • Yozgat – Destek personeli: 87,92610
  • Zonguldak – Destek personeli: 87,71154
  • Zonguldak – Sağlık memuru: 81,08406
  • Zonguldak – Vagon teknisyeni: 73,47388

KPSS Ortaöğretim sonuçları nereden öğrenilecek?

Adaylar, sonuçlar ilan edildikten sonra ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav puanlarına ulaşabilecek.


2026 KPSS Ortaöğretim için sonuçların açıklanacağı tarih belli olsa da geçmiş atama puanları, bu sınavın puanıyla yapılacak yerleştirmelerin sonuçları anlamına gelmiyor.

Başlıklar :kpss ortaöğretim taban puanlarıkpss ortaöğretim 2026kpss atama puanıkpss ortaöğretim sonuçlarıösym
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

KPSS ortaöğretim taban puanları 2026: 55, 60 ve 65 puanla atanmak mümkün mü? En az kaç puanla memur olunur? İl il geçmiş yerleştirme puanları

KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM takvimine göre 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığının geçmiş atamalarına ilişkin puan listesinde kaloriferci için 56,6, havuz suyu operatörü için 58,3 puan öne çıkıyor; bu değerler 2026 için kesin bir yerleşme eşiği göstermiyor.


2026 KPSS Ortaöğretim sınavına giren lise mezunu adaylar, sonuçlarını 19 Kasım Perşembe günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek. ÖSYM’nin sınav takviminde sonuç tarihi 19 Kasım 2026 olarak yer alıyor.


Kamuya atanmayı hedefleyen adayların gündeminde, sınav sonuçlarının yanı sıra geçmiş alımlarda oluşan taban puanlar da bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının iki farklı kadrosuna ilişkin geçmiş atama puanları, illere göre farklılık gösteriyor.

KPSS Ortaöğretim puanıyla en az kaç puanla atanılır?

Geçmiş atamalara ilişkin listede en düşük puan, kaloriferci kadrosunda Gümüşhane için 56,6, havuz suyu operatörü kadrosunda ise Muğla için 58,3 olarak yer alıyor.


Ancak bu iki değer, geçmiş yerleştirmelerde oluşan taban puanları ifade ediyor. Bu verilerden hareketle 2026 KPSS Ortaöğretim puanıyla yapılacak alımlar için kesin bir atanma puanı belirtmek mümkün değil.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük puanlar (KPSS-2025/2 Ortaöğretim )


  • Adana – Destek personeli: 90,07065
  • Adana – Teknisyen: 77,73774
  • Adana – Veteriner sağlık teknisyeni: 71,04894
  • Adıyaman – Aşçı: 76,70273
  • Adıyaman – Destek personeli: 79,46454
  • Afyonkarahisar – Destek personeli: 67,22053
  • Afyonkarahisar – Hemşire: 79,19467
  • Afyonkarahisar – Teknisyen: 70,33008
  • Ağrı – Destek personeli: 92,88777
  • Ağrı – Teknisyen: 80,58611
  • Aksaray – Aşçı: 84,27415
  • Aksaray – Destek personeli: 74,82353
  • Aksaray – Teknisyen: 79,65988
  • Amasya – Veteriner sağlık teknisyeni: 75,29174
  • Ankara – Destek personeli: 74,39559
  • Ankara – Güvenlik görevlisi: 87,81431
  • Ankara – Hizmetli: 95,27845
  • Ankara – Şoför: 86,28702
  • Ankara – Teknisyen: 71,16072
  • Antalya – Destek personeli: 87,18953
  • Ardahan – Destek personeli: 87,96938
  • Artvin – Destek personeli: 86,25761
  • Artvin – Teknisyen: 70,93414
  • Aydın – Destek personeli: 87,24300
  • Balıkesir – Destek personeli: 88,33332
  • Balıkesir – Teknisyen: 80,45326
  • Batman – Destek personeli: 92,52984
  • Bayburt – Destek personeli: 89,43684
  • Bilecik – Destek personeli: 88,84932
  • Bingöl – Destek personeli: 91,55465
  • Bitlis – Destek personeli: 90,43008
  • Bolu – Destek personeli: 95,43352
  • Burdur – Destek personeli: 93,50085
  • Bursa – Destek personeli: 88,68372
  • Bursa – Hizmetli: 96,34621
  • Bursa – Teknisyen: 82,64109
  • Çanakkale – Destek personeli: 87,67545
  • Denizli – Destek personeli: 90,88776
  • Diyarbakır – Destek personeli: 96,30294
  • Düzce – Destek personeli: 85,41159
  • Düzce – Teknisyen: 79,36027
  • Edirne – Destek personeli: 86,57193
  • Edirne – Vagon teknisyeni: 75,98387
  • Elazığ – Destek personeli: 88,72550
  • Elazığ – Teknisyen: 70,88184
  • Erzincan – Destek personeli: 91,28779
  • Erzurum – Destek personeli: 91,84975
  • Eskişehir – Destek personeli: 89,40258
  • Eskişehir – Veteriner sağlık teknisyeni: 79,01555
  • Gaziantep – Destek personeli: 91,65591
  • Giresun – Destek personeli: 88,26297
  • Gümüşhane – Destek personeli: 86,64194
  • Hakkari – Destek personeli: 90,00514
  • Hatay – Vagon teknisyeni: 73,22473
  • Iğdır – Destek personeli: 89,36382
  • Iğdır – Hizmetli: 93,52458
  • Iğdır – Teknisyen: 77,57214
  • Iğdır – Veteriner sağlık teknisyeni: 70,76704
  • Isparta – Destek personeli: 89,29531
  • İstanbul – Aşçı: 79,00803
  • İstanbul – Destek personeli: 87,35780
  • İstanbul – Güvenlik görevlisi: 86,24859
  • İstanbul – Teknisyen: 69,73052
  • İstanbul – Vagon teknisyeni: 75,32901
  • İzmir – Aşçı: 80,64409
  • İzmir – Destek personeli: 89,17750
  • İzmir – Teknisyen: 71,57246
  • İzmir – Vagon teknisyeni: 78,02081
  • Kahramanmaraş – Destek personeli: 74,54314
  • Karabük – Teknisyen: 80,64710
  • Karabük – Vagon teknisyeni: 74,66095
  • Karaman – Destek personeli: 91,90957
  • Kars – Destek personeli: 88,47184
  • Kastamonu – Aşçı: 80,23720
  • Kastamonu – Destek personeli: 88,47335
  • Kayseri – Aşçı: 82,73667
  • Kayseri – Destek personeli: 73,92855
  • Kayseri – Hemşire: 79,57031
  • Kayseri – Teknisyen: 74,58943
  • Kayseri – Vagon teknisyeni: 73,58717
  • Kırıkkale – Destek personeli: 91,61715
  • Kırıkkale – Vagon teknisyeni: 74,78594
  • Kırklareli – Destek personeli: 86,27382
  • Kırşehir – Destek personeli: 88,46917
  • Kırşehir – Teknisyen: 84,58729
  • Kilis – Destek personeli: 89,47444
  • Kocaeli – Destek personeli: 90,06463
  • Kocaeli – Teknisyen: 79,65988
  • Konya – Destek personeli: 73,58867
  • Konya – Teknisyen: 77,71368
  • Konya – Veteriner sağlık teknisyeni: 70,53143
  • Kütahya – Destek personeli: 91,64839
  • Malatya – Destek personeli: 90,80154
  • Malatya – Veteriner sağlık teknisyeni: 71,24728
  • Manisa – Destek personeli: 92,81775
  • Mersin – Aşçı: 84,52029
  • Mersin – Destek personeli: 90,07516
  • Mersin – Hizmetli: 95,06958
  • Mersin – Teknisyen: 86,16053
  • Muğla – Destek personeli: 86,44209
  • Muğla – Teknisyen: 78,67115
  • Muş – Destek personeli: 89,57269
  • Nevşehir – Destek personeli: 87,27876
  • Niğde – Destek personeli: 90,97733
  • Niğde – Vagon teknisyeni: 74,68618
  • Rize – Destek personeli: 90,09020
  • Rize – Teknisyen: 80,37272
  • Sakarya – Destek personeli: 88,97615
  • Sakarya – Vagon teknisyeni: 77,70917
  • Samsun – Destek personeli: 75,53905
  • Siirt – Destek personeli: 91,87983
  • Sinop – Destek personeli: 89,43383
  • Sivas – Destek personeli: 88,40784
  • Sivas – Teknisyen: 80,39194
  • Sivas – Vagon teknisyeni: 73,39634
  • Şanlıurfa – Destek personeli: 94,83998
  • Şanlıurfa – Hizmetli: 94,55658
  • Şanlıurfa – Teknisyen: 77,34522
  • Şanlıurfa – Veteriner sağlık teknisyeni: 71,21603
  • Şırnak – Destek personeli: 90,88208
  • Tekirdağ – Destek personeli: 78,59362
  • Tekirdağ – Teknisyen: 85,22711
  • Tokat – Destek personeli: 90,14818
  • Trabzon – Destek personeli: 89,50084
  • Tunceli – Hizmetli: 93,49935
  • Van – Destek personeli: 90,82075
  • Van – Teknisyen: 87,49966
  • Van – Vagon teknisyeni: 73,20669
  • Yalova – Destek personeli: 90,08268
  • Yozgat – Destek personeli: 87,92610
  • Zonguldak – Destek personeli: 87,71154
  • Zonguldak – Sağlık memuru: 81,08406
  • Zonguldak – Vagon teknisyeni: 73,47388

KPSS Ortaöğretim sonuçları nereden öğrenilecek?

Adaylar, sonuçlar ilan edildikten sonra ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav puanlarına ulaşabilecek.


2026 KPSS Ortaöğretim için sonuçların açıklanacağı tarih belli olsa da geçmiş atama puanları, bu sınavın puanıyla yapılacak yerleştirmelerin sonuçları anlamına gelmiyor.

1/5
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet