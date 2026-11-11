Yılın son ALES sınavı ne zaman? ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2026 ÖSYM takvimi

Lisansüstü eğitim almak, akademik kadrolara başvurmak ve çeşitli yurt dışı lisansüstü burs imkanlarından yararlanmak isteyen adayların katıldığı ALES’in yılın üçüncü oturumu kasım ayında gerçekleştirilecek.
2026 ALES/3 sınavı ne zaman?
Yılın üçüncü ve son ALES oturumu olacak sınav için adayların başvuru işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.
ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri
2026 ALES/3 takvimi şöyle:
- Başvuruların başlaması: 7 Ekim 2026
- Başvuruların sona ermesi: 15 Ekim 2026 saat 23.59
- Geç başvuru tarihi: 21 Ekim 2026
- Sınav tarihi: 29 Kasım 2026
ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 ALES/3 sınavına katılacak olan adaylar sınav yerlerini sorgulamaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemdeki sınavlara bakıldığında, ALES sınav giriş belgeleri sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Buna göre, 2026 ALES/3 sınavı için giriş belgelerinin 16-22 Ekim 2026 tarihleri arasında adayların erişimine açılması öngörülüyor.
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