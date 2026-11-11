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Yılın son ALES sınavı ne zaman? ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2026 ÖSYM takvimi

23:29, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 23:32, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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ALES/3 için geri sayım başladı: Başvuru ve sınav tarihleri açıklandı

ÖSYM tarafından düzenlenecek yılın üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım sürüyor. Adaylar, sınavın hangi gün yapılacağı ve giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını araştırıyor. İşte 2026 ÖSYM takvimine göre, ALES/3 sınav tarihi ve giriş belgesi detayları...

Lisansüstü eğitim almak, akademik kadrolara başvurmak ve çeşitli yurt dışı lisansüstü burs imkanlarından yararlanmak isteyen adayların katıldığı ALES’in yılın üçüncü oturumu kasım ayında gerçekleştirilecek.

2026 ALES/3 sınavı ne zaman?

ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimine göre
2026-ALES/3, 29 Kasım 2026
Pazar günü yapılacak.

Yılın üçüncü ve son ALES oturumu olacak sınav için adayların başvuru işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.

ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri

2026 ALES/3 takvimi şöyle:

  • Başvuruların başlaması: 7 Ekim 2026
  • Başvuruların sona ermesi: 15 Ekim 2026 saat 23.59
  • Geç başvuru tarihi: 21 Ekim 2026
  • Sınav tarihi: 29 Kasım 2026

ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 ALES/3 sınavına katılacak olan adaylar sınav yerlerini sorgulamaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemdeki sınavlara bakıldığında, ALES sınav giriş belgeleri sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Buna göre, 2026 ALES/3 sınavı için giriş belgelerinin 16-22 Ekim 2026 tarihleri arasında adayların erişimine açılması öngörülüyor.


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Başlıklar :alesösymölçme seçme ve yerleştirme merkezi2026 ALES/3 başvuruları
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Yılın son ALES sınavı ne zaman? ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2026 ÖSYM takvimi
ALES/3 için geri sayım başladı: Başvuru ve sınav tarihleri açıklandı
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