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Depo dolduracakları ilgilendiriyor: Benzin ve motorinde indirim beklentisi güçlendi! İşte 11 Kasım akaryakıt fiyatlarında son durum

19:35, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 19:39, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi, benzin ve motorin için öngörülen farklı tarihlerle gündeme geldi. Sektör kaynakları benzinde 12 Kasım, motorinde ise 14 Kasım’ı işaret ederken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel pompa fiyatlarının ne kadar gerileyeceği dağıtım şirketlerinin fiyat güncellemeleriyle netleşecek. Peki benzine ne kadar indirim gelecek? Motorin indirimi kaç lira olacak? İşte beklenen tutarlar ve güncel akaryakıt fiyatları.

Benzine indirim beklentisi kapsamında, sektör kaynakları 12 Kasım’dan itibaren litre başına 3,54 TL düşüş öngörüyor. Motorinde ise 14 Kasım için yaklaşık 4 TL indirim beklenirken, fiyat değişiklikleri henüz kesinleşmiş değil.


Türkiye’de benzine indirim beklentisi, petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatında 12 Kasım 2026 Perşembe gününden itibaren 3,54 TL indirim yapılması öngörülüyor.


Motorinin litre fiyatında da 14 Kasım 2026 Cumartesi günü yaklaşık 4 TL düşüş bekleniyor. Her iki ürün için de gözler dağıtım şirketlerinin fiyat güncellemelerinde.

Benzin indirimi gerçekleşirse fiyatlar ne olacak?

Beklenen 3,54 TL’lik indirimin uygulanması halinde benzinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası’nda 71,06 TL’ye, Ankara’da 72,06 TL’ye ve İzmir’de 72,26 TL’ye gerilemesi öngörülüyor.


Bu tutarlar henüz yürürlükteki pompa fiyatlarını göstermiyor. İndirimin miktarı ve uygulama tarihi, fiyat güncellemesiyle netleşecek.

Motorinde indirim ne zaman bekleniyor?

Sektör kaynakları, motorin için 14 Kasım Cumartesi gününü işaret ediyor. Litre başına yaklaşık 4 TL olarak öngörülen indirime ilişkin beklenti bulunurken, kesinleşmiş yeni pompa fiyatı açıklanmış değil.


11 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları


İSTANBUL


Avrupa Yakası


Benzin: 74.60 TL

Motorin: 95.20 TL

LPG: 50.70 TL


Anadolu Yakası


Benzin: 74.40 TL

Motorin: 95.00 TL

LPG: 50.10 TL


ANKARA


Benzin: 75.60 TL

Motorin: 96.30 TL

LPG: 50.79 TL


İZMİR


Benzin: 75.80 TL

Motorin: 96.60 TL

LPG: 50.70 TL

Başlıklar :akaryakıt fiyatlarıbenzinmotorinakaryakıt indirimi
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Depo dolduracakları ilgilendiriyor: Benzin ve motorinde indirim beklentisi güçlendi! İşte 11 Kasım akaryakıt fiyatlarında son durum

Benzine indirim beklentisi kapsamında, sektör kaynakları 12 Kasım’dan itibaren litre başına 3,54 TL düşüş öngörüyor. Motorinde ise 14 Kasım için yaklaşık 4 TL indirim beklenirken, fiyat değişiklikleri henüz kesinleşmiş değil.


Türkiye’de benzine indirim beklentisi, petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatında 12 Kasım 2026 Perşembe gününden itibaren 3,54 TL indirim yapılması öngörülüyor.


Motorinin litre fiyatında da 14 Kasım 2026 Cumartesi günü yaklaşık 4 TL düşüş bekleniyor. Her iki ürün için de gözler dağıtım şirketlerinin fiyat güncellemelerinde.

Benzin indirimi gerçekleşirse fiyatlar ne olacak?

Beklenen 3,54 TL’lik indirimin uygulanması halinde benzinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası’nda 71,06 TL’ye, Ankara’da 72,06 TL’ye ve İzmir’de 72,26 TL’ye gerilemesi öngörülüyor.


Bu tutarlar henüz yürürlükteki pompa fiyatlarını göstermiyor. İndirimin miktarı ve uygulama tarihi, fiyat güncellemesiyle netleşecek.

Motorinde indirim ne zaman bekleniyor?

Sektör kaynakları, motorin için 14 Kasım Cumartesi gününü işaret ediyor. Litre başına yaklaşık 4 TL olarak öngörülen indirime ilişkin beklenti bulunurken, kesinleşmiş yeni pompa fiyatı açıklanmış değil.


11 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları


İSTANBUL


Avrupa Yakası


Benzin: 74.60 TL

Motorin: 95.20 TL

LPG: 50.70 TL


Anadolu Yakası


Benzin: 74.40 TL

Motorin: 95.00 TL

LPG: 50.10 TL


ANKARA


Benzin: 75.60 TL

Motorin: 96.30 TL

LPG: 50.79 TL


İZMİR


Benzin: 75.80 TL

Motorin: 96.60 TL

LPG: 50.70 TL

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