Kar yağdı çehresi değişti: Son halini gören bölgeye akın ediyor

Kanserin neden kalbe uğramadığı ortaya çıktı: Bilim adamları sırrını açıkladı

Bilim dünyasında heyecanlandıran yeni bir araştırma, kalbin kansere karşı neden diğer organlardan çok daha dirençli olduğunu açıklayabilecek önemli bulgular ortaya koydu. İtalya'da gerçekleştirilen çalışmada, kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyebildiği bir mekanizma keşfetti. Araştırmacılar, bu mekanizmanın merkezinde yer alan proteininin gelecekte yeni kanser tedavilerine kapı aralayabileceğini düşünüyor.