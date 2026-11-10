2 bin yıllık Medusa mozaiğinin üstü kapatıldı: İşte sebebi

Kırsalda doğan buzağıyı iş makinesi köye taşıdı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kırsal alanda doğan buzağı, arazi şartları nedeniyle yürütülemeyince ekskavatör kepçesiyle köye taşındı. Çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, ineğin doğum yaptığını fark ederek buzağının güvenli şekilde nakledilmesini sağladı. Buzağının sahibi de onu tutmak için kepçeye binerek yolculuğa eşlik etti.