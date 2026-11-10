Ünlü oyuncu İstanbul'u terk etti: Esnaf oldu

ÇEKİMLERDEN KALAN ZAMANINDA TEZGAHTA

Oyunculuktan kalan vaktinde doğa ile iç içe yaşayan oyuncu Divitçioğlu, "İstanbul'a gidip geliyorum çekimler için" dedi.





Arkadaşı ile çalışmanın sevincini yaşayan işletmeci Barlas Balcı ise oyuncu arkadaşı sayesinde daha çok müşterinin de geldiğini belirtti ve "Dışarıdan Murat ağabeyi görmek için sırf yıllarca sinemalarda, filmlerde, dizilerde, reklam filmlerinde oynadığı için onu görüp, burada bir şeyler yiyip, onunla biraz fotoğraf çekilip muhabbet etmek için çok fazla gelen var" şeklinde konuştu.