Telefon bağımlılığından lahmacun ustası olarak kurtuldular: Hamur açıp et kesiyorlar

Eşine 'İş seyahatine gidiyorum' diyen adam Tayland'da bir daha evlendi
İngiltere'de 16 yıllık eşine işe gideceğini söyleyerek evden çıkan 56 yaşındaki adam, soluğu Tayland'da aldı. Kendisinden 21 yaş küçük bir kadınla evlenen adamın ikinci evliliği, eşine gönderilen düğün davetiyeleriyle ortaya çıktı. Durumu polise bildiren kadın, kocasının İngiltere'ye dönmesiyle sonuç aldı. Gözaltına alınan adam, çifte evlilik suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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