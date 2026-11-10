Telefon bağımlılığından lahmacun ustası olarak kurtuldular: Hamur açıp et kesiyorlar

Fırıncılık mesleğini geleceğe taşıyabilmek için yeni ustalar yetiştirmek zorunda olduklarını ifade eden Hilmi Kara, "Önceki yıllarda çırak yetiştirme konusunda sıkıntı yaşamıyorduk ancak son zamanlarda çırak bulmakta zorlanmaya başladık. Gençlerin mesleki eğitime yeterince yönelmemesi nedeniyle çıraklık eğitim merkezlerinden öğrenci talep ettik. Devletimizin sunduğu imkanlar sayesinde fırıncılık ve kasaplık alanlarında çırak yetiştirmeye devam ediyoruz. Şu anda iki fırıncı ve bir kasap olmak üzere üç stajyer öğrencim var. Fırıncılık eğitimi alan öğrencilerimden biri yaklaşık bir buçuk yıldır yanımda ve bu yıl mezun olacak. Daha önce de 5-6 ustayı yetiştirerek mezun ettim. Mesleğimizi geleceğe taşıyabilmek ve yeni ustalar yetiştirmek zorundayız. Onlara işi öğretmek benim için büyük bir zevk, onur ve gurur. Öğrencilerimin yaptıkları işleri gördükçe mutlu oluyorum. İlk geldiklerinde hiçbir şey bilmiyorlardı. Şimdi ekmek çıkarabiliyor, lahmacun yapabiliyor ve hamuru işleyebiliyorlar. Kasaplık eğitimi alan öğrencilerimiz de yavaş yavaş et işlemeyi öğreniyor. Onlara elimden geldiğince mesleğin bütün inceliklerini öğretmeye çalışıyorum. Çünkü mesleğimizi sürdürebilmek için yeni ustalar yetiştirmemiz gerekiyor. Gençlerimiz maalesef telefon bağımlısı olmuş durumda. Onlara tavsiyem, telefonlardan uzaklaşıp gerçek hayata dönmeleri ve kendilerine güzel bir meslek edinmeleri. Şu anda yanımızda yetişen iki arkadaşımız da telefonlarını bırakarak mesleğe yöneldi. Bu konuda onları teşvik ettik. İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi olacak. Önceden telefonla vakit geçirirken şimdi onların hayatında merdane, hamur ve et var" dedi.



