Rojin Kabaiş'in amcasına maskeli saldırı: "Davayı bırakın" diyerek darp ettiler

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Van'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, davayı sarsan vahim bir olay yaşandı. Genç kızın amcası Ahmet Kabaiş, İstanbul'da maskeli şahısların fiziki saldırısına uğrayarak hastanelik edildi. Saldırganların aileyi davadan vazgeçmeleri yönünde ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Sokak ortasında darp edildi

27 Eylül 2024 tarihinde Van'da kaybolan ve 18 gün süren endişeli bekleyişin ardından Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Son olarak İstanbul'da amca Ahmet Kabaiş, yolunu kesen ve yüzleri maskeli olduğu iddia edilen dört kişi tarafından darp edildi.

"Onu da senin gibi yapacağız"

Olayı sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, dosyada açık tehdit ve saldırı yaşandığını belirtti. Saldırının yalnızca bir darp olayı olmadığını, açık bir gözdağı barındırdığını vurgulayan Karabulut'un aktardığına göre maskeli şahıslar olay anında amca Ahmet Kabaiş'e "Rojin davasını bırakın" diyerek tehditler savurdu. Saldırganların ayrıca baba Nizamettin Kabaiş'i de kastederek "Onu da senin gibi yapacağız" dediği aktarıldı

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Amca hastaneye kaldırıldı

Saldırının ardından ağır darbeler alan amca Ahmet Kabaiş'in ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Avukat Abdurrahman Karabulut'un X hesabı aracılığı ile yaptığı paylaşım şöyle:

"ROJİN KABAİŞ DOSYASINDA AÇIK TEHDİT VE SALDIRI!

Rojin Kabaiş’in amcası, müvekkilim Ahmet Kabaiş, İstanbul’da yüzleri maskeli dört kişinin “Rojin davasını bırakın!” tehdidiyle fiziki saldırısına uğramıştır.

Saldırganlar, Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş’i de “Onu da senin gibi yapacağız!” diyerek tehdit etmiş ve olay yerinden kaçmışlardır.

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Müvekkilim Ahmet Kabaiş şu anda ambulansla hastaneye kaldırılmaktadır.

Ben de derhâl İstanbul’a hareket ediyorum.

Bu saldırı yalnızca Kabaiş ailesine değil, Rojin’in ölümündeki hakikati ortaya çıkarma mücadelesine ve adalet arayışına yöneliktir!

Yetkili makamları saldırganların derhâl tespit edilerek yakalanması, saldırının arkasındaki kişi ve bağlantıların ortaya çıkarılması ve Kabaiş ailesinin güvenliğinin sağlanması için göreve çağırıyorum.

Başta meslektaşlarım olmak üzere tüm baroları, hukuk ve insan hakları örgütlerini ve vicdan sahibi herkesi Kabaiş ailesiyle dayanışmaya çağırıyorum."

Daha öncede Rojin'in babası Nizametin Kabaiş'e silah fotoğrafları gönderilmiş ve "davadan vazgeçmezsen olacakları düşün" mesajı iletilmişti.

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