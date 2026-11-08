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Ankara kulislerinden sızan emekli zammı formülü ortaya çıktı: SGK uzmanı masadaki en kuvvetli senaryoyu açıkladı

11:53, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 11:54, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevrilmişken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında emekli maaşları için masadaki son formülleri, refah payı tartışmalarını ve zam oranlarının netleşeceği tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte milyonların gelirini doğrudan etkileyecek o düzenlemeye dair masadaki tüm ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilere yönelik iyileştirme sinyallerinin ardından gözler Ocak ayına çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında Ankara kulislerinde konuşulan son senaryoları, emekli maaşlarına ilişkin beklentileri ve zam tarihlerini paylaştı. Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkan teknik detaylar ve emekli maaşlarına dair kulis bilgileri şu şekilde:

ZAMLAR OCAK AYININ İLK HAFTASINDA KESİNLEŞECEK

Emekli maaşı düzenlemelerine ilişkin takvimi paylaşan Karakaş, ek bütçe oluşturma imkanlarının her zaman bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Şu andaki Ankara'da benim takip ettiğim kadarıyla bütün senaryoların üzerinde çalışılıyor. Bu yasa hemen Kasım'da gelmeyecek. Aralık sonu, hatta Ocağın başında gelir. Zamlar ancak Ocağın ilk haftasında kesinleşir. Masada seyyanen zam ya da refah payı var. Şu anda özellikle ikinci formül olan 'Refah payı ne kadar verilebilir?' sorusu üzerinde çalışmalar yürütülüyor."

"ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN EMEKLİ AYRIMI YAPILAMAZ"

Kulislerde konuşulan "sadece çalışmayan emekliye zam yapılması" formülünün sosyal güvenlik sisteminin yapısına uygun olmadığını vurgulayan Karakaş, SGK'nın bir sosyal yardım kurumu değil, sigorta sistemi olduğunu hatırlattı:

"Sosyal sigorta tekniği gereği çok yüksek maaş alan emekli ile düşük alan arasında, ya da çalışanla çalışmayan arasında ayrım yapamazsınız. Şu anda 2 milyon 200 bine yakın emekli çalışıyor ve sisteme prim katkısı sağlıyor. SGK ne demek? Bir kişi 25-30 yıl boyunca çalışmış, her ay kesinti yapılmış; bunun karşılığını vermek zorundasınız. Bu, bütün dünyada kabul gören sosyal sigorta tekniğidir."

EN KUVVETLİ SENARYO: PRİME GÖRE DEĞERLENDİRME

Ankara'daki en kuvvetli senaryonun ödenen prime göre bir zam modeli olduğunu belirten Karakaş, beklentileri şöyle özetledi: "En kuvvetli senaryo üzerinde çalışmalar yapılıyor. Yaş veya çalışma durumu ayrımı yapılmadan, 'kim ne kadar prim ödemişse ona göre verilmesi' ilkesi öne çıkıyor. Emeklilerin 25 bin 153 TL'lik bir seyyanen zam beklentisi bulunuyor."

TEMMUZ AYI İÇİN DAHA YÜKSEK İYİLEŞTİRME BEKLENTİSİ

Karakaş, Ocak ayında yapılacak düzenlemelerin ardından yaz aylarını işaret ederek, "Ocak ayından sonra, Temmuz ayında daha yüksek kaynak bulunarak çok daha yüksek iyileştirmelerin yapılacağı bilgisini de verelim" diyerek sözlerini tamamladı.

Başlıklar :emekli zammıemekli maaşlarısgksosyal güvenlik kurumui̇sa karakaşrefah payıocak zammı
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Ankara kulislerinden sızan emekli zammı formülü ortaya çıktı: SGK uzmanı masadaki en kuvvetli senaryoyu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilere yönelik iyileştirme sinyallerinin ardından gözler Ocak ayına çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında Ankara kulislerinde konuşulan son senaryoları, emekli maaşlarına ilişkin beklentileri ve zam tarihlerini paylaştı. Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkan teknik detaylar ve emekli maaşlarına dair kulis bilgileri şu şekilde:

ZAMLAR OCAK AYININ İLK HAFTASINDA KESİNLEŞECEK

Emekli maaşı düzenlemelerine ilişkin takvimi paylaşan Karakaş, ek bütçe oluşturma imkanlarının her zaman bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Şu andaki Ankara'da benim takip ettiğim kadarıyla bütün senaryoların üzerinde çalışılıyor. Bu yasa hemen Kasım'da gelmeyecek. Aralık sonu, hatta Ocağın başında gelir. Zamlar ancak Ocağın ilk haftasında kesinleşir. Masada seyyanen zam ya da refah payı var. Şu anda özellikle ikinci formül olan 'Refah payı ne kadar verilebilir?' sorusu üzerinde çalışmalar yürütülüyor."

"ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN EMEKLİ AYRIMI YAPILAMAZ"

Kulislerde konuşulan "sadece çalışmayan emekliye zam yapılması" formülünün sosyal güvenlik sisteminin yapısına uygun olmadığını vurgulayan Karakaş, SGK'nın bir sosyal yardım kurumu değil, sigorta sistemi olduğunu hatırlattı:

"Sosyal sigorta tekniği gereği çok yüksek maaş alan emekli ile düşük alan arasında, ya da çalışanla çalışmayan arasında ayrım yapamazsınız. Şu anda 2 milyon 200 bine yakın emekli çalışıyor ve sisteme prim katkısı sağlıyor. SGK ne demek? Bir kişi 25-30 yıl boyunca çalışmış, her ay kesinti yapılmış; bunun karşılığını vermek zorundasınız. Bu, bütün dünyada kabul gören sosyal sigorta tekniğidir."

EN KUVVETLİ SENARYO: PRİME GÖRE DEĞERLENDİRME

Ankara'daki en kuvvetli senaryonun ödenen prime göre bir zam modeli olduğunu belirten Karakaş, beklentileri şöyle özetledi: "En kuvvetli senaryo üzerinde çalışmalar yapılıyor. Yaş veya çalışma durumu ayrımı yapılmadan, 'kim ne kadar prim ödemişse ona göre verilmesi' ilkesi öne çıkıyor. Emeklilerin 25 bin 153 TL'lik bir seyyanen zam beklentisi bulunuyor."

TEMMUZ AYI İÇİN DAHA YÜKSEK İYİLEŞTİRME BEKLENTİSİ

Karakaş, Ocak ayında yapılacak düzenlemelerin ardından yaz aylarını işaret ederek, "Ocak ayından sonra, Temmuz ayında daha yüksek kaynak bulunarak çok daha yüksek iyileştirmelerin yapılacağı bilgisini de verelim" diyerek sözlerini tamamladı.

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