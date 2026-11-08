Gece yarısı Şişli'yi ayağa kaldıran görüntü: Bomba imha uzmanı çağrıldı

Koruyucu kıyafetini giyerek cismi kontrol eden uzmanın incelemesinde, cismin maket olduğu belirlendi.

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Fulya Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda vatandaşların dikkati potansiyel bir tehlikeyi önledi. Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi ve caddeyi trafiğe kapatarak aldığı tedbirler sayesinde fünye ile patlatmaya gerek kalmadan durum kontrol altına alındı.

ÇÖP KENARINDA SAATLİ DİNAMİT GÖRÜNÜMÜ PANİK YARATTI

Olay, saat 21.00 sıralarında Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde meydana geldi. Çöp kenarında dinamit lokumlarına benzeyen ve üzerinde alarmlı saat mekanizması bulunan düzenek benzeri yapıyı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKTİ, BOMBA İMHA UZMANI SEVK EDİLDİ

Olay yerine ulaşan emniyet güçleri ilk olarak Mehmetçik Caddesi'ni emniyet şeridiyle kapatarak araç ve yaya trafiğine engel oldu. Çevredeki vatandaşları emniyetli bölgeye uzaklaştıran ekipler, detaylı inceleme yapılması için İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nden özel uzman talep etti.

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İNCELEMEDE "OYUNCAK ALARMLI SAAT" OLDUĞU BELİRLENDİ

Kısa sürede adrese gelen bomba imha uzmanı, özel koruyucu bombacı kıyafetini giyerek şüpheli cismin yanına yaklaştı. Yapılan titiz kontrolde dinamit benzeri yapının maket olduğu, üzerindeki zamanlayıcının ise masalarda kullanılan sıradan bir oyuncak alarmlı saatten ibaret olduğu anlaşıldı. İncelemek üzere delil torbasına konulan maket Emniyet'e götürülürken caddede hayat normale döndü.