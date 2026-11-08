Gece yarısı Şişli'yi ayağa kaldıran görüntü: Bomba imha uzmanı çağrıldı

08/11/2026, Pazar09:48
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
25

Bildirimler

Herkes ünlü çifte anlamını sordu: Sosyal medyada yorum yağdı08 Kasım 2026 09:15 PazarSON DAKİKA
Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İsrail hayranlığı bitmiyor08 Kasım 2026 09:00 PazarSON DAKİKA
Görenler gözlerine inanamadı07 Kasım 2026 22:46 CumartesiSON DAKİKA
İsrail'de hükümet kurma yetkisi verilen isim belli oldu07 Kasım 2026 22:34 CumartesiSON DAKİKA
CumhurbaşkanI Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in davetine icabetle, 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ’ı ziyaret edecek07 Kasım 2026 21:23 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İsrail hayranlığı bitmiyorİsrail'de hükümet kurma yetkisi verilen isim belli olduCumhurbaşkanI Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in davetine icabetle, 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ’ı ziyaret edecekTır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yedi kişi hayatını kaybetti, yedi kişi de yaralandıCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı

Gece yarısı Şişli'yi ayağa kaldıran görüntü: Bomba imha uzmanı çağrıldı

09:42, 08/11/2026, Pazar
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Koruyucu kıyafetini giyerek cismi kontrol eden uzmanın incelemesinde, cismin maket olduğu belirlendi.

İstanbul Şişli’de Mehmetçik Caddesi üzerindeki çöp konteynerinin kenarına bırakılan ve üzerinde zamanlayıcı bulunan dinamit görünümlü cisim mahallede kısa süreli panik yarattı. Bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanının koruyucu kıyafetle yaptığı detaylı incelemede, şüpheli cismin maket, üzerindeki zamanlayıcının ise oyuncak alarmlı saat olduğu belirlendi.

Fulya Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda vatandaşların dikkati potansiyel bir tehlikeyi önledi. Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi ve caddeyi trafiğe kapatarak aldığı tedbirler sayesinde fünye ile patlatmaya gerek kalmadan durum kontrol altına alındı.

ÇÖP KENARINDA SAATLİ DİNAMİT GÖRÜNÜMÜ PANİK YARATTI

Olay, saat 21.00 sıralarında Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde meydana geldi. Çöp kenarında dinamit lokumlarına benzeyen ve üzerinde alarmlı saat mekanizması bulunan düzenek benzeri yapıyı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKTİ, BOMBA İMHA UZMANI SEVK EDİLDİ

Olay yerine ulaşan emniyet güçleri ilk olarak Mehmetçik Caddesi'ni emniyet şeridiyle kapatarak araç ve yaya trafiğine engel oldu. Çevredeki vatandaşları emniyetli bölgeye uzaklaştıran ekipler, detaylı inceleme yapılması için İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nden özel uzman talep etti.

İNCELEMEDE "OYUNCAK ALARMLI SAAT" OLDUĞU BELİRLENDİ

Kısa sürede adrese gelen bomba imha uzmanı, özel koruyucu bombacı kıyafetini giyerek şüpheli cismin yanına yaklaştı. Yapılan titiz kontrolde dinamit benzeri yapının maket olduğu, üzerindeki zamanlayıcının ise masalarda kullanılan sıradan bir oyuncak alarmlı saatten ibaret olduğu anlaşıldı. İncelemek üzere delil torbasına konulan maket Emniyet'e götürülürken caddede hayat normale döndü.

Başlıklar :şişlii̇stanbulfulya mahallesibomba paniğidinamit
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Gece yarısı Şişli'yi ayağa kaldıran görüntü: Bomba imha uzmanı çağrıldı
Koruyucu kıyafetini giyerek cismi kontrol eden uzmanın incelemesinde, cismin maket olduğu belirlendi.
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet