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İstanbul'da saatli dinamit paniği: Gerçek sonradan anlaşıldı

00:21, 08/11/2026, Pazar
DHA
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Bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafetle cismi inceledi.

İstanbul Şişli'de çöp konteynerinin yanında saatli dinamit lokumuna benzeyen bir cisim gören vatandaşlar, bomba şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafetle yaptığı incelemede şüpheli cismin maket olduğunu belirledi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde çöp konteynerinin kenarında saatli dinamit lokumuna benzeyen cismi görenler, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem alırken, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Koruyucu kıyafetini giyerek cismi kontrol eden uzmanın incelemesinde, cismin maket olduğu belirlendi.

Panikleyip polise bildirdiler

Olay, saat 21.00 sıralarında Fulya Mahallesi Mehmetcik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp konteynerinin kenarında üzerinde saat bulunan dinamit lokumuna benzer cismi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ardından olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.

Saatli dinamit maket çıktı

Koruyucu kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, cismin yanına yaklaşarak kontrol etti. İncelemede, saatli dinamit lokumuna benzeyen cismin maket olduğu belirlendi. Maket, incelenmek üzere götürüldü. Polis ekiplerinin güvenlik şeridini kaldırmasının ardından çevrede hayat normale döndü.


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Başlıklar :İstanbulŞişliDinamit
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İstanbul'da saatli dinamit paniği: Gerçek sonradan anlaşıldı
Bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafetle cismi inceledi.
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