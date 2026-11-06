İstanbul Boğazı'ndan 'TARYN EVE' geçti: Gemi trafiğine kapatıldı

Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle nüfus azaldı
İstanbul Avcılar’da, kentsel dönüşüm nedeniyle nüfus hareketliliği yaşandı. TÜİK verilerine göre, 2022 yılında 452 bin 132 olan Avcılar’ın nüfusu, 2023’te 437 bin 221’e geriledi. İlçenin nüfusu 2024 yılında 440 bin 934, 2025 yılında ise 440 bin 663 olarak belirlendi. Ambarlı Mahallesi'ndeki İnönü İlköğretim Okulu'nun öğrenci sayısı 900’den 750’ye geriledi. Velilerden Erdem Duman, “Kentsel dönüşüm gerekli. Göçten dolayı insanlar çevre ilçelere gidiyor. Birkaç seneye döneceklerdir” dedi. Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, "Giden komşularımızın zaman içerisinde döneceklerine inanıyorum" dedi.
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