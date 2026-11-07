Yerli dron avcısı TOLGA göreve hazır: Zorlu testlerden başarıyla geçti

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Türk savunma sanayii, son yıllarda savaş alanlarında giderek artan kamikaze dron ve insansız hava aracı tehditlerine karşı geliştirdiği sistemlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yerli imkânlarla geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, gerçekleştirilen testlerde sergilediği performansla operasyonel kabiliyetini ortaya koydu.

Özellikle zırhlı araçlar, askeri üsler, kritik tesisler ve hareket halindeki birlikleri korumak amacıyla geliştirilen sistem, küçük ve düşük irtifadan uçan hava hedeflerini etkisiz hâle getirmek üzere tasarlandı.

DRONLARI TESPİT EDİYOR, ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

TOLGA, radar ve elektro-optik sensörleri sayesinde alçak irtifadan yaklaşan mini ve mikro dronları tespit ederek takibe alabiliyor. Yapay zeka destekli hedef takip teknolojisinden yararlanan sistem, tehditlerin hareketlerini analiz ederek müdahale sürecini destekliyor.

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Elektronik karıştırma kabiliyetiyle dronların kontrol ve haberleşme sistemlerini hedef alabilen TOLGA, gerektiğinde entegre silah sistemleriyle hava tehditlerini fiziksel olarak da etkisiz hale getirebiliyor.

Modüler yapısı sayesinde hem sabit tesislerin korunmasında hem de hareketli askeri araç ve konvoyların savunulmasında kullanılabiliyor.

ZORLU TESTLERDE HEDEFLERİ BAŞARIYLA VURDU

TOLGA'nın atışlı testlerinde farklı hava tehditlerine karşı geliştirilen savunma kabiliyetleri sınandı. MKE'nin açıkladığı test sonuçlarına göre sistem, 7 farklı senaryoda karşılaştığı hava hedeflerinin tamamını başarıyla etkisiz hale getirdi.Radar, elektronik harp ve silah sistemlerinin birlikte çalıştığı testlerde TOLGA'nın farklı tehditlere karşı çok katmanlı savunma kabiliyeti değerlendirildi.

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YAKIN HAVA SAVUNMASINA YERLİ GÜÇ

Hava tehditlerine karşı farklı müdahale yöntemlerini tek bir sistemde birleştiren TOLGA'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin yakın hava savunma kapasitesini güçlendirmesi amaçlanıyor.

Kritik tesislerden askerî birliklere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan sistem, yabancı ülke heyetlerine de canlı atışlı testlerle tanıtıldı. Zorlu testlerde elde ettiği sonuçlarla dikkat çeken yerli savunma sistemi TOLGA, yeni nesil dron tehditlerine karşı geliştirilen Türkiye'nin hava savunma çözümleri arasında yerini aldı.