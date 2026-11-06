Bilal Erdoğan'dan 'influencer' uyarısı: Toplumun gözü önünde olan herkes daha sorumlu davranmalı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, toplumun gözü önünde yer alan figürlerin ve popüler kültür temsilcilerinin davranışlarının toplumsal etkilerine dair son derece dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, göz önünde olmanın getirdiği sorumluluğun altını çizerek önemli uyarılarda bulundu.

Gençlerin rol model tercihlerine ve sosyal medyanın etkilerine değinen Bilal Erdoğan, gençlerin influencer’ları rol model olarak kabul etme konusundaki yaklaşımını değerlendirdi. Bir bilim insanını rol model olarak beyan etmenin daha kolay olduğunu belirten Erdoğan, gençlerin bir influencer’ı rol model olarak benimsediklerini söylemekte daha çekingen davranabileceklerini ifade etti.

Topluma mal olmuş kişilerin hal ve hareketlerinin geniş kitleler üzerinde doğrudan bir etki yarattığına dikkat çeken Bilal Erdoğan; futbolcular, şarkıcılar, sanatçılar, akademisyenler ve genel olarak kamuoyunun önünde olan tüm kişilerin daha sorumlu davranması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, göz önünde olan bir insanın sergilediği yanlış bir davranışın, o yanlışı toplum nezdinde normalleştirmeye hizmet ettiğini hatırlatarak, bu kişilerin daha sorumlu davranmaları ve olumlu birer rol model olma yönünde motive edilmeleri gerektiğini dile getirdi.