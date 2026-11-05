Fatih'te akılalmaz olay: Ambulansa alınmayınca aracın önünü kesip üzerine çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesinde hasta taşıyan bir ambulansın önünü kesen kişi, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. İddiaya göre olay, bir kadının hastaneye götürülmek üzere ambulansa alınmasının ardından başladı.
Kadına eşlik etmek isteyen şahıs, sağlık ekiplerinin refakatçi olarak kendisini ambulansa alamayacaklarını söylemesi üzerine tepki gösterdi.
Kadının tek başına hastaneye gidemeyeceğini savunan kişi, ambulansın önünü keserek aracın hareket etmesini engelledi. Şahsın ambulansın üzerine çıkmasıyla gerginlik büyüdü.
‘ÖNÜMDEN ÇIK, HASTANI GÖTÜREYİM’
Sağlık çalışanları, hastayı hastaneye ulaştırabilmek için şahsı defalarca ambulansın önünden çekilmesi konusunda uyardı. O anlarda ambulans şoförü, "Önce polis gelecek, seni götürecek, sonra çıkacağız. Hem önümü kesiyorsun. Önümü kesme. Çık oradan, ben hastanı götüreyim" diyerek şahsa tepki gösterdi. Şahsın direnmeye devam etmesi üzerine görevli, "Önümden çıkarsan hastanı götüreceğim artık. Yeter, hadi" sözleriyle yeniden uyarıda bulundu.
AMBULANSIN KAPISINA VE CAMINA VURDU
Şahsın davranışlarına çevredeki öğrenciler ve bir öğretmen de itiraz etti. Şüpheli, kendisini uyaran öğrencilere ve öğretmene de küfür ve hakaretlerde bulundu.
Hasta taşıyan ambulansın ilerlemesini engelleyen kişinin sağlık ekipleriyle tartıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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