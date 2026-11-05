Şişli'de ağaç araçların üzerine devrildi
İstanbul Şişli'de bir ağaç, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki araçların üzerine devrildi. Dört motosiklet ve iki otomobilin hasar gördüğü olayda, ağacın dalları sokaktan geçen vatandaşların da üzerine düştü. Şans eseri yaralanan olmazken, ekipler devrilen ağacı keserek kaldırdı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir ağacın devrilmesi sonucu park halindeki 6 araçta maddi hasar meydana geldi.Teşvikiye Mahallesi Büyükçiftlik Sokak'ta bulunan ağaç, henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki otomobil ve motosikletlerin üzerine devrildi.
AĞACIN DALLARI YAYALARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Devrilen ağacın dalları, olay sırasında sokaktan geçen bazı vatandaşların da üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, 4 motosiklet ve 2 otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
EKİPLER AĞACI KESEREK KALDIRDI
Olay yerine gelen ekipler, araçların üzerine devrilen ağacı elektrikli testereyle parçalara ayırarak kaldırdı. Hasar gören araçların da bölgeden çekilmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.