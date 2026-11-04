21:55, 04/11/2026, Çarşamba
Fon vurgununda yeni isimler gündeme gelecek: 'Sürprizlere şaşırmayın'
Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, TVNET'te yayınlanan Siyaseten programında, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fonlara para yatıran valilerin peşinen suçlanmaması gerektiğini belirten Ünal, sistemin aniden çökmesi nedeniyle bazı isimlerin mağdur olmuş olabileceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde dosyada çok sayıda sürpriz ismin ortaya çıkabileceğini işaret eden Ünal, bazı kişilerin neden bu fonlara yatırım yaptığının veya zamanında neden çıkamadığının sorgulanacağını dile getirdi. Adalet Bakanı'nın yargı süreçlerinin soyut iddialarla değil, HTS ve MASAK kayıtlarıyla ilerlediğine yönelik açıklamasını da değerlendiren Ünal, örgüt soruşturmalarında telefon kayıtları ve para hareketlerinin incelenmesinin doğal bir süreç olduğunu söyledi.
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