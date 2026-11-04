12:01, 04/11/2026, Çarşamba
Eski CHP'li Ayhan Örs'ten imam hatiplilere hadsiz sözler: Aklı fikri boş işlerde olan çocuklar
İstanbul Arnavutköy Belediye Meclisinde, CHP'den istifa ederek bağımsız meclis üyesi olan Ayhan Örs'ün imam hatip okulları ve öğrencileri hakkındaki sözleri tepki çekti. İmam hatiplerin hiç açılmaması gerektiğini savunan Örs, bu okullarda eğitim gören öğrencileri "Okuma niyeti olmayan, aklı fikri boş işlerde olan" sözleriyle hedef aldı. Örs'ün açıklamaları diğer meclis üyelerinin tepkisine neden oldu.
İstanbul Arnavutköy Belediye Meclisi'nin kasım ayı birinci oturumunda imam hatip okullarına yönelik sözler tartışma yarattı.
CHP'den seçildikten sonra partisinden istifa ederek bağımsız meclis üyesi olan Ayhan Örs, kürsüde yaptığı konuşmada imam hatip okullarının açılmaması gerektiğini savundu.
‘KEŞKE HİÇBİRİ AÇILMASAYDI’
İmam hatip okullarını hedef alan Örs, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Keşke hiçbiri açılmasaydı. Hepsi kapalı kalsaydı, keşke hiç açılmasaydı. Açtınız ne oldu? Okuldan bıkmış, muzdarip, okuma niyeti olmayan, aklı fikri boş işlerde olan çocuklarımız hepsi imam hatipte."
HADSİZ SÖZLERE TEPKİ
Örs'ün imam hatip okullarında eğitim gören öğrencileri topluca "okuma niyeti olmayan" ve "aklı fikri boş işlerde olan" şeklinde nitelendirmesi, belediye meclisinde tepkilere yol açtı. Diğer meclis üyeleri, Örs'ün ifadelerine itiraz etti.