20 yıllık dostuna tabut başında veda etti: Sözleri yürekleri dağladı kısa sürede milyonlara ulaştı
Sivas'ta kalp yetmezliği nedeniyle 27 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Esat Angi, son yolculuğuna uğurlandı. Angi'nin 20 yıllık çocukluk arkadaşı Kadir Karabulut'un tabut başında gözyaşları içinde yaptığı konuşma cenazeye damga vurdu. "O benim bütün çocukluğum, bütün anılarım" diyen Karabulut'un dostuna vedası, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.
Sivas'ta uzun süredir diyaliz tedavisi gören 27 yaşındaki Ahmet Esat Angi, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Genç yaşta yaşamını yitiren Angi için düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenaze namazı öncesinde helallik alınırken, Angi'nin 20 yıllık çocukluk arkadaşı Kadir Karabulut'un dostuna vedası herkesi duygulandırdı.
‘BANA 'ÜZÜLME' DİYORLAR, NASIL ÜZÜLMEYEYİM?’
Henüz 27 yaşında olan Karabulut, imamdan izin alarak çocukluk arkadaşının tabutunun başına geçti. Yıllarca birlikte büyüdüğü dostuna gözyaşları içinde seslenen Karabulut, şu sözleri söyledi:
Çocukluk yıllarından bu yana birlikte olduğu arkadaşının kendisi için ne kadar değerli olduğunu anlatan Karabulut, 20 yıllık dostluklarında ondan tek bir kötülük görmediğini dile getirdi. Angi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.
TABUT BAŞINDAKİ VEDASI MİLYONLARA ULAŞTI
Kadir Karabulut'un tabut başında yaptığı konuşma, cenazeye katılanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ve binlerce yoruma ulaştı.
Karabulut'un çocukluk arkadaşına son vedasında söylediği sözler, izleyenleri duygulandırdı.