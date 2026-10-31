19:24, 31/10/2026, Cumartesi
Ankara semalarında Türk Yıldızı imzası
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılış töreninde gerçekleştirdiği selamlama uçuşuyla gökyüzünde görsel şölen sundu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), uçuşun görüntülerini "Gökyüzünde Türk'ün imzası, yüreklerde kardeşliğin gururu" notuyla paylaştı.
Türk Hava Kuvvetlerinin dünyaca tanınan akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılış töreninde selamlama uçuşu yaptı.
Ankara semalarındaki uçuşun görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
‘GÖKYÜZÜNDE TÜRK'ÜN İMZASI’
Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Gökyüzünde Türk'ün imzası, yüreklerde kardeşliğin gururu. Türk Yıldızları akrobasi timimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılış töreninde icra ettikleri selamlama uçuşuyla gökyüzüne unutulmaz bir an daha bıraktı."