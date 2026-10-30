Müge Anlı’da tanınan Hamid Yorulmaz meydan okudu: TikTok'ta tehditler savurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşadığı sağlık sorunları ve biyolojik babasını arayışıyla tanınan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, sosyal medyadaki açıklamalarıyla yeniden gündem oldu.

Talasemi hastalığı nedeniyle ilik nakline ihtiyaç duyan ve biyolojik babasına ulaşmak için Müge Anlı'nın programına katılan Yorulmaz, TikTok'ta açtığı canlı yayında kendisini eleştiren kişilere sert sözlerle karşılık verdi.

‘KİMİN YÜREĞİ VARSA İZMIR TORBALI DAYIM’

Canlı yayında kendisine yönelik yorumlara tepki gösteren Yorulmaz, bir daha Müge Anlı'nın programına katılmayacağını açıkladı. Yorulmaz, "Herkesin haberi olsun, artık programa çıkmayacağım. Programla işim bitti. Kimin yüreği varsa İzmir Torbalı'dayım. Gelen buraya gelip yüzüme konuşsun, arkamdan atıp tutmasın" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Hamid Yorulmaz'ın TikTok yayınındaki çıkışı, Müge Anlı'nın program sürecinde kendisine yaptığı uyarıları da yeniden gündeme getirdi. Anlı, canlı yayında Hamid'in ekran karşısındaki sakin ve sessiz tavırlarıyla sosyal medyadaki davranışları arasındaki farklılığa dikkat çekmişti.

Hamid'e programda neden daha sessiz ve tepkisiz kaldığını soran Anlı, genç adamın sosyal medyadaki tutumunu da değerlendirmişti. Arkadaş çevresi konusunda da Hamid'i uyaran Anlı, sosyal medyada yapılan yorumlardan ve çevresindeki kişilerin yönlendirmelerinden etkilenmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

BİYOLOJİK BABASINI BULMAK İÇİN PROGRAMA KATILMIŞTI

Hamid Yorulmaz, ilik nakli tedavisi için biyolojik babasına ulaşma umuduyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu.

Programda yürütülen araştırmaların ardından açıklanan DNA testi sonucunda, babası olduğu değerlendirilen kişiyle biyolojik babalık ihtimalinin yüzde 99,9 olduğu duyurulmuştu.