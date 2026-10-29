Devletin zirvesi Beştepe’de buluştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye’de tebrikleri kabul etti:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı çerçevesinde Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçerek tebrikleri kabul etti. Devlet erkanından yabancı misyon temsilcilerine, olimpiyat şampiyonu sporculardan gazilere kadar pek çok isim Külliye’deki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram tebriklerini sundu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, başkent Ankara’da devletin zirvesini bir araya getiren görkemli törenlerle devam ediyor. Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenin hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabul törenine devlet protokolünün üst düzey isimleri katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli törende hazır bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini iletti.
Törende ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.
Kamu kurumlarının yöneticileri ile Ankara’da görev yapan büyükelçiler, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram tebriklerini sundu. Törenin son bölümü ise duygu dolu ve anlamlı anlara sahne oldu. Ankara’da görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ve sivil personel, uluslararası arenada Türkiye'yi gururlandırıp olimpiyatlarda madalya kazanan milli sporcular ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarının yakınları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini ileterek kabul törenini tamamladı.