Bakan Uraloğlu milli hızlı trenin test sürüşünü Ankara-Kırıkkale hattında bizzat gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Milli Hızlı Tren’in Ankara-Kırıkkale güzergahındaki kritik test sürüşünü gerçekleştirdi.

"Demir Yolu Araçlarında Dünyayla Aynı Ligdeyiz"

Sürüş sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye’yi sadece demir yolu altyapısında değil, araç üretiminde de küresel ölçekte söz sahibi yapmayı hedeflediklerini vurguladı. TÜRASAŞ’ın Sakarya, Eskişehir ve Sivas’taki tesisleriyle büyük bir üretim gücüne ulaştığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Biz sadece demir yolu altyapısını yapalım istemiyoruz, demir yolu araçları noktasında da dünyayla aynı ligde olalım istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda saatte 160 kilometre hızla giden milli elektrikli trenimizi üretmiştik. Hızlı tren ise dünya ligi. Saatte 225 kilometre hızla hizmet verecek trenimizle saatte 250 kilometre hızı Ankara-Kırıkkale güzergahında denedik. Yerli, milli hızlı trenimiz Ankara-Kırıkkale yollarında, raylarında."

ASELSAN VE TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİ

Milli hızlı tren projesinde yüzde 65 yerlilik ve millilik oranına ulaşıldığına dikkat çeken Uraloğlu; ASELSAN ve TÜBİTAK ile yürütülen ortak çalışmayla araç üzerinde 200’ün üzerinde test gerçekleştirildiğini aktardı. Sakarya’daki hızlı tren fabrikasının yıl sonu itibarıyla açılacağını müjdeleyen Bakan, seri üretimin bu merkezden bütüncül olarak yürütüleceğini söyledi.

İLK OLARAK ÇERKEZKÖY-KAPIKULE HATTINDA KULLANILACAK

Sürüş esnasında maksimum test hızı olan 250 km/s sınırının başarıyla görüldüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, trenin hizmete gireceği tarihi ve rotayı şu sözlerle duyurdu: