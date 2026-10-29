Bakan Uraloğlu milli hızlı trenin test sürüşünü Ankara-Kırıkkale hattında bizzat gerçekleştirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yüzde 65 yerlilik oranıyla geliştirilen Milli Hızlı Tren’in Ankara-Kırıkkale hattındaki test sürüşüne bizzat katılarak 250 km hıza ulaştıklarını açıkladı. Yıl sonuna kalmadan testlerin ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanacağını belirten Uraloğlu, yerli trenin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yolcu taşımaya başlayacağını müjdeledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Milli Hızlı Tren’in Ankara-Kırıkkale güzergahındaki kritik test sürüşünü gerçekleştirdi.
"Demir Yolu Araçlarında Dünyayla Aynı Ligdeyiz"
Sürüş sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye’yi sadece demir yolu altyapısında değil, araç üretiminde de küresel ölçekte söz sahibi yapmayı hedeflediklerini vurguladı. TÜRASAŞ’ın Sakarya, Eskişehir ve Sivas’taki tesisleriyle büyük bir üretim gücüne ulaştığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
ASELSAN VE TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİ
Milli hızlı tren projesinde yüzde 65 yerlilik ve millilik oranına ulaşıldığına dikkat çeken Uraloğlu; ASELSAN ve TÜBİTAK ile yürütülen ortak çalışmayla araç üzerinde 200’ün üzerinde test gerçekleştirildiğini aktardı. Sakarya’daki hızlı tren fabrikasının yıl sonu itibarıyla açılacağını müjdeleyen Bakan, seri üretimin bu merkezden bütüncül olarak yürütüleceğini söyledi.
İLK OLARAK ÇERKEZKÖY-KAPIKULE HATTINDA KULLANILACAK
Sürüş esnasında maksimum test hızı olan 250 km/s sınırının başarıyla görüldüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, trenin hizmete gireceği tarihi ve rotayı şu sözlerle duyurdu: