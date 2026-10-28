21:15, 28/10/2026, Çarşamba
AK Parti'den Cumhuriyet'in 103. yılına özel anlamlı video: Geçmişten geleceğe Türkiye
AK Parti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümüne özel hazırladığı video ile Türkiye'nin geçmişten bugüne uzanan yolculuğunu gözler önüne serdi. Ülkenin yıllar içinde geçirdiği değişimin ve hayata geçirilen çalışmaların anlatıldığı paylaşımda, Cumhuriyet'in gelecek nesillere bırakılan büyük bir miras olduğu belirtildi.
Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla AK Parti'den özel bir kutlama mesajı geldi. Partinin sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, Türkiye'nin geçmişten bugüne kaydettiği gelişmeler ve farklı dönemlerde gerçekleştirilen çalışmalar bir araya getirildi.
Cumhuriyet'in 103 yıllık birikimini ve Türkiye'nin geleceğe uzanan yolculuğunu konu alan video, geçmişle gelecek arasında kurulan bağa dikkat çekti.
'CUMHURİYET, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE IŞIK TUTAN BÜYÜK BİR MİRASTIR'
AK Parti, videoyla birlikte yayımladığı mesajda Cumhuriyet'in her neslin katkısıyla büyüyen değerine vurgu yaptı. Paylaşımda,
"Cumhuriyet, her nesilde yeni eserlerle büyüyen ve Türkiye'nin geleceğine ışık tutan büyük bir mirastır. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun"ifadelerine yer verildi.
Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan video, Türkiye'nin geçmişten bugüne uzanan gelişimini ve gelecek nesillere aktarılan Cumhuriyet mirasını aynı anlatıda buluşturdu.
Başlıklar :29 EkimCumhuriyet BayramıAK Parti