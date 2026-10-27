21:10, 27/10/2026, Salı
Küçük çocuğun ayağını iple bağladılar: Yardım için gittiği evde gördükleri şoke etti
Anne ve babası çalışmaya gittiği için bir yakınına emanet edilen Nur bebeğin, hareket etmesini engellemek amacıyla ayağından iple ağaca bağlandığı görüntüler büyük tepki çekti. Tavuk yardımı için gittiği evde bebeği bu halde bulan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, ipleri keserek küçük çocuğu kurtardı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Okur, "Bir çocuğun güvenliği söz konusuysa görmezden gelemeyiz" dedi.
Adana'da yardım faaliyetleri yürüten Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur'un sosyal medyada paylaştığı görüntüler, küçük bir bebeğin maruz kaldığı muameleyi gündeme taşıdı.
İhtiyaç sahibi bir aileye tavuk yardımı götüren Okur, anne ve babası çalıştığı için bir yakınına emanet edilen Nur bebeğin bacağından iple ağaca bağlandığını gördü. Karşılaştığı manzaraya tepki gösteren Okur, bebeğin bağlı olduğu ipleri keserek müdahale etti.
‘ÇOCUK ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA AĞLIYORDU’
Yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan Okur,
"Bugün tavuk dağıtımı için bir eve girdiğimde gördüğüm manzara karşısında şok oldum"ifadelerini kullandı. Bebeğin kaçmaması için ağaca bağlandığını belirten Okur,
"Annesi ve babası işe gittiği için bir yakınına emanet edilen bebeği, kaçmasın diye bacağından iple ağaca bağlamışlar. Çocuk çığlık çığlığa ağlıyordu. Hemen ipleri kestim ve bebeği oradan aldım"dedi. Bebeğin bakımını üstlenen kadının ise davranışını
"Durmuyor, çok yaramaz"sözleriyle açıkladığı aktarıldı.
AİLEYLE GÖRÜŞTÜ: BİR DAHA TEKRARLANMAYACAĞI SÖZÜNÜ VERDİLER
Olayın ardından Nur bebeğin ailesiyle görüştüğünü açıklayan Okur, anne ve babasının benzer bir durumun bir daha yaşanmayacağını söylediğini belirtti. Okur,
"Daha sonra ailesiyle görüştüm ve bunun bir daha tekrarlanmayacağını söylediler"ifadelerini kullandı.
‘BİR ÇOCUĞUN GÜVENLİĞİ SÖZ KONUSUYSA GÖRMEZDEN GELEMEYİZ’
Yaşananların takipçisi olacağını vurgulayan Ogün Sever Okur, durumu ilgili kurumlara bildirmeyi planladığını da açıkladı. Okur, paylaşımında,
"Ama sahada gördüğümüz böyle bir duruma göz yummamız mümkün değil. Her ihtimale karşı Sosyal Hizmetler ile de görüşüp durumu bildireceğim. Bir çocuğun güvenliği söz konusuysa görmezden gelemeyiz"sözlerine yer verdi.