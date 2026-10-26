Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli mesajlar: 'Türkiye sokakta bulunmadı sokağa teslim edilemez'

"Türkiye, 86 milyonun birlik ve dirlik içinde kardeşçe yaşadığı, bölgesinin huzur adası olan bir ülkedir. Fakat Avrupa'nın kimi ülkelerinde yaşanan olaylardan cesaret alarak benzer bir teşebbüsün hayalini kuranlar varsa şunu bilsinler ki Türkiye sokakta bulunmamıştır. Sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir."