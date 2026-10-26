Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli mesajlar: 'Türkiye sokakta bulunmadı sokağa teslim edilemez'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada muhalefetin kullandığı ‘savaş’ söylemine tepki gösterdi. Türkiye'nin huzur ve güven ortamına dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye sokakta bulunmamıştır. Sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Muhalefetin son dönemdeki siyasi söylemlerini eleştiren Erdoğan, siyasetin demokratik rekabet zemininden çıkarılarak bir husumet mücadelesine dönüştürülmesinin tehlikeli olduğunu vurguladı.
‘TÜRKİYE SOKAĞA TESLİM EDİLECEK BİR ÜLKE DEĞİLDİR’
Türkiye'nin bölgesinde huzur ve istikrarın hâkim olduğu bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
'SIYASETİ HUSUMETLİLER KAVGASINA DÖNÜŞTÜRMEK TEHLİKELİDİR'
Siyasi rekabetin demokratik sınırlar içinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, farklı görüşlerin bir husumet meselesi hâline getirilmesine karşı çıktı.
Siyaseti demokratik zemindeki rekabetten çıkararak taraflar arasında bir kavgaya dönüştürmenin yanlış olduğu kadar tehlikeli olduğunu belirten Erdoğan, muhalefetin kullandığı dilin sorumluluk taşıması gerektiğine işaret etti.
LİBYA ÜZERİNDEN MUHALEFETE MESAJ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin Libya politikasına yönelik geçmişte yapılan eleştirilere de değindi.
Daha önce Türkiye'nin Libya'daki varlığını eleştiren siyasetçilerin bugün farklı bir noktaya geldiğini belirten Erdoğan, bu değişimi olumlu karşıladığını söyledi.