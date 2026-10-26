AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş fon meselesine ilişkin konuştu: Milletimizin gönlünü sıkıştırdığının farkındayız

"Bir siyasi hareketin içerisinde böyle yanlışa düşenlerin olması bize gönül veren milletimizin gönlünü sıkıştırıyor, bunun farkındayız. Ama burada esas olan nerede bir yanlışa düşen varsa bunun üzerine gitmektir. Bunun içerisine kim düşmüşse; bürokrasiden, siyasetten, rütbesi, konumu, mevkii ne olursa olsun bizi ilgilendirmiyor. Böyle açık bir iradeyle süreci hem idari boyutuyla hem hukuki boyutuyla hem siyasi boyutuyla takip ediyoruz."