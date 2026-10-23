Ayazağa’daki sel felaketinin yeni görüntüsü: Giyim mağazası dakikalar içinde sular altında kaldı

İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde büyük bir yıkıma yol açtı. Mahalledeki çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşanırken, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. Sağanağın en ağır darbeyi vurduğu adreslerden biri ise 19 yıldır mahallede hizmet veren 600 metrekarelik hazır giyim mağazası oldu. Ani su baskını sırasında içeride bulunan işletme sahibinin oğlu ve gelinin canlarını son anda dışarı atarak kurtardığı anların görüntüsü ortaya çıktı.