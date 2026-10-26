11:56, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:58, 26/10/2026, Pazartesi
Bakan Bolat Türkiye-AB ticaretinde gelinen çarpıcı rakamları açıkladı: 1 trilyon doların üzerine çıktı
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) desteğiyle düzenlenen 'Steel Networking Summits 2026', Swissotel The Bosphorus'ta yapıldı. Programa katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuşma yaptı. Bolat konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye AB ticaret hacmi 233 milyar dolardır yıllık. Son 5 yılda Türkiye AB ticareti 900 milyar euro yani 1 trilyon doların üzerinde bir rakamdır. Ve bu dengeli karşılıklı menfaatlerin gözetildiği çok başarılı ikili bir ticaret hacmidir."
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