11:21, 23/10/2026, Cuma
Zonguldak’ta maden ocağında patlama: 2 kişi hayatını kaybetti 5 işçi yaralandı
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 2 işçi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 işçi yaralandı.
Olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana geldi. Ocakta yaşanan grizu patlamasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, yaralanan 5 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.