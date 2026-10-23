13:59, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 14:06, 23/10/2026, Cuma
Diyarbakır'dan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağına pankartla protesto: Zulme karşı tek yüreğiz
Azerbaycan’da yeni kılık-kıyafet düzenlemesinin ardından başörtülü öğrencilerin okul kıyafetleri olmasına rağmen okullara alınmadığı yönündeki tepkiler sürüyor. Yaşanan mağduriyetlere tepki göstermek amacıyla Diyarbakır surlarına gece saatlerinde bir pankart asıldı. Pankartta, “Savaşta Türkiye kardeş, zafer sofrasında İsrail dost” ifadeleri yer aldı. Sabah saatlerinde surları gören vatandaşlar, pankarttaki sloganları görüntüledi. Başörtülü öğrencilerin okula alınmamasına tepki gösterilen pankartta ayrıca, “Başörtüsü zulmüne karşı Azerbaycan halkıyla tek yüreğiz! Diyarbakır’dan Azerbaycan’a ve Filistin’e selam!” ifadeleri kullanıldı.
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