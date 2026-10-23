Diyarbakır'dan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağına pankartla protesto: Zulme karşı tek yüreğiz

“Esnafım, Elimde Kur’an’ım” Projesiyle Kur’an Öğreniyorlar

İstanbul Kağıthane’de hayata geçirilen bir proje ile yoğun iş temposu nedeniyle camiye veya Kur’an kurslarına giderek eğitim alamayan esnafa iş yerlerinde Kur’an-ı Kerim dersi veriliyor. Çeliktepe Merkez Camii İmam Hatibi Mürsel Çakmak ve beraberindeki ekip, Kur’an öğrenmek isteyen esnafı kendi belirledikleri gün ve saatlerde ziyaret ederek eğitimlerini sürdürüyor.