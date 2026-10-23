Altında sert çakılma: Fiyatlar dip seviyelere geriledi
08:25, 23/10/2026, Cuma
Diğer
Enerji maliyetleri ve faiz beklentileri altını baskılarken değerli metal haftanın son işlem gününe de kayıpla başladı. Peki gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınında son fiyatlar ne kadar?
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.412,087₺
Gram Altın Satış: 6.413,095₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.462,00₺
Çeyrek Altın Satış: 10.545,00₺
YARIM ALTIN
Ata Altın Alış: 20.926,00₺
Ata Altın Satış: 21.085,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 41.524,74₺
Tam Altın Satış: 42.344,40₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.859,00₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.912,00₺
Başlıklar :AltınGram AltınÇeyrek Altın