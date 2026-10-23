Yüzde 45 kesinti ya da 6 yıl ek vade

Borçlarını yeniden yapılandırmak için alacaklılarıyla masaya oturan Vestel, 500 milyon dolarlık tahvilleri için yüzde 45 kesinti veya vadenin 6 yıl uzatılmasını önerirken, üretimde de hacim yerine katma değere odaklanma kararı aldı.