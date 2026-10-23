TMO bu yıl hububat ihraç etmeyi planlıyor

Kurumun mevcut stoklar nedeniyle 2026 yılında yeni bir hububat ithalatı planlamadığı, bunun yerine stokların değerlendirilmesi amacıyla ihracat imkanları üzerinde çalışıldığı belirtildi. TMO'nun hasat dönemine yaklaşık 20 milyon tonluk depolama kapasitesiyle hazırlandığı, bunun 15 milyon tonunun lisanslı depolardan, yaklaşık 4 milyon tonunun ise kuruma ait depolardan oluştuğu aktarıldı. Önceki yıllardan devreden stoklar ve yeni sezon alımlarıyla güçlü stok seviyesine ulaşan kurum, ekim ayında 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayı satışa sundu.

ÖZEL İTHALATI ARTIRIYOR

Türkiye'nin 2026 yılının ocak-ağustos dönemindeki ekmeklik buğday ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 55 artarak 2,02 milyon tondan 3,12 milyon tona yükseldi. Makarnalık buğday ithalatı ise 29,56 bin tondan 434,35 bin tona çıkarak yaklaşık 14,7 katına ulaştı. İthalattaki artışta, ihracata yönelik üretimde kullanılan ham madde ihtiyacının ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki faaliyetlerin etkili olduğu değerlendiriliyor.

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