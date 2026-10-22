Cep telefonlarında taksit koşulları değişti: Bakanlık kapsamı açıkladı
Ticaret Bakanlığı, cep telefonu taksit düzenlemesiyle sıfır ve yenilenmiş telefonlarda taksit süreleri ile tutar sınırlarının güncellendiğini açıkladı. Diğer ürün gruplarında mevcut taksit koşullarının korunduğunu bildirdi.
Ticaret Bakanlığı, cep telefonu taksit düzenlemesinin sıfır ve yenilenmiş telefonlara yönelik vade ve limit koşullarını kapsadığını duyurdu. Bakanlık, 15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği kapsamında yapılan güncellemenin diğer ürün gruplarının taksit koşullarını değiştirmediğini vurguladı.
Cep telefonlarında taksit süreleri ve tutar sınırları güncellendi
Bakanlığın açıklamasına göre, yönetmelik değişikliğiyle verilen yetki kapsamında sıfır ve yenilenmiş cep telefonlarının taksit süreleri ile tutar sınırları güncellendi. Güncelleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararlarıyla uyumlu olacak şekilde yapıldı.
Diğer ürün gruplarında mevcut uygulama sürüyor
Ticaret Bakanlığı, telefonlara ilişkin yeni vade ve limit koşulları dışında kalan ürün gruplarında önceki uygulamanın aynen korunduğunu bildirdi. Bu ürünlerde değişmeyen koşullar şunlar oldu:
- Mevcut taksit süreleri,
- Taksit uygulamasındaki tutarlar,
- Geçerli sınırlamalar.