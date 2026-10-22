Kredi kartı kullananlar dikkat! 4 milyon şifre incelendi en çok deşifre olanlar belli oldu

PIN kodları, banka kartlarından ödeme sistemlerine, akıllı telefonlardan çeşitli dijital cihazlara kadar günlük yaşamda kullanılan pek çok teknolojik ürünün güvenliğinde önemli bir rol oynuyor. Özellikle dört haneli PIN'ler, teorik olarak 10 bin farklı kombinasyon oluşturulmasına imkan tanısa da kullanıcıların önemli bir bölümü kolay hatırlayabildiği sayı dizilerini tercih ediyor. Doğum tarihleri, art arda gelen rakamlar veya birbirini tekrar eden sayılar gibi basit diziler, hatırlama kolaylığı sağlarken güvenlik açısından da daha fazla dikkat gerektirebiliyor. Bu nedenle kullanılan PIN'in yalnızca kolay hatırlanması değil, tahmin edilmesinin de zor olması önem taşıyor. Peki en sık kullanılan PIN kodları hangileri, hangi sayı dizileri daha kolay tahmin ediliyor ve güvenli bir PIN oluştururken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte dijital güvenlik açısından merak edilenler…