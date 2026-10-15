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Cep telefonu alacaklar dikkat: Ticaret Bakanlığı 12 ay taksit için yeni sınırı açıkladı

Cep telefonu alacaklar dikkat: Ticaret Bakanlığı 12 ay taksit için yeni sınırı açıkladı

20:32, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Cep telefonu alacaklar dikkat: Ticaret Bakanlığı 12 ay taksit için yeni sınırı açıkladı

Cep telefonu taksit sınırı değişti. Ticaret Bakanlığı, BDDK kararlarıyla uyumlu düzenleme kapsamında sıfır cep telefonlarında 12 ay taksit uygulanabilecek fiyat sınırını 20 bin TL’den 40 bin TL’ye yükseltti. 40 bin TL’nin üzerindeki telefonlarda 3 aylık vade sınırı korunurken, yenilenmiş cep telefonlarında tutar sınırı olmadan 12 ay taksit imkânı getirildi.

Cep telefonu taksit sınırı yeniden düzenlendi. Ticaret Bakanlığı, sıfır cep telefonlarında 12 ay taksit uygulanabilecek fiyat sınırının 20 bin TL’den 40 bin TL’ye yükseltildiğini, yenilenmiş telefonlarda ise tutar sınırı olmadan 12 ay vade imkânı getirildiğini açıkladı.

Cep telefonu taksit sınırı yeniden düzenlendi. Ticaret Bakanlığı, sıfır cep telefonlarında 12 ay taksit uygulanabilecek fiyat sınırının 20 bin TL’den 40 bin TL’ye yükseltildiğini, yenilenmiş telefonlarda ise tutar sınırı olmadan 12 ay vade imkânı getirildiğini açıkladı.

Cep telefonu taksit sınırı 40 bin TL’ye yükseltildi

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu taksit sınırı konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararlarıyla uyumlu yeni düzenlemeleri 15 Ekim 2026’da duyurdu. Düzenlemeyle sıfır cep telefonlarında 12 aya kadar taksit uygulanabilen fiyat sınırı 20 bin TL’den 40 bin TL’ye çıkarıldı.


Buna göre fiyatı 40 bin TL ve altında olan sıfır cep telefonlarında vade süresi 12 aya kadar uygulanabilecek. Fiyatı 40 bin TL’nin üzerindeki telefonlarda ise 3 aylık vade sınırı devam edecek.

Cep telefonu taksit sınırı 40 bin TL’ye yükseltildiTicaret Bakanlığı, cep telefonu taksit sınırı konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararlarıyla uyumlu yeni düzenlemeleri 15 Ekim 2026’da duyurdu. Düzenlemeyle sıfır cep telefonlarında 12 aya kadar taksit uygulanabilen fiyat sınırı 20 bin TL’den 40 bin TL’ye çıkarıldı.Buna göre fiyatı 40 bin TL ve altında olan sıfır cep telefonlarında vade süresi 12 aya kadar uygulanabilecek. Fiyatı 40 bin TL’nin üzerindeki telefonlarda ise 3 aylık vade sınırı devam edecek.

Yenilenmiş telefonlarda tutar sınırı kaldırıldı

Düzenlemenin bir diğer önemli başlığı yenilenmiş cep telefonları oldu. Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında fiyat sınırı aranmaksızın 12 aya kadar vade imkânı getirildi.


Yeni uygulamadaki temel sınırlar şöyle:

- 40 bin TL ve altındaki sıfır cep telefonları: 12 aya kadar vade

- 40 bin TL’nin üzerindeki sıfır cep telefonları: 3 aya kadar vade

- Yenilenmiş cep telefonları: Tutar sınırı olmadan 12 aya kadar vade

Yenilenmiş telefonlarda tutar sınırı kaldırıldıDüzenlemenin bir diğer önemli başlığı yenilenmiş cep telefonları oldu. Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında fiyat sınırı aranmaksızın 12 aya kadar vade imkânı getirildi.Yeni uygulamadaki temel sınırlar şöyle:- 40 bin TL ve altındaki sıfır cep telefonları: 12 aya kadar vade- 40 bin TL’nin üzerindeki sıfır cep telefonları: 3 aya kadar vade- Yenilenmiş cep telefonları: Tutar sınırı olmadan 12 aya kadar vade

Düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, değişikliğin 15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle hayata geçirildiğini bildirdi.


Bakanlığın açıklamasına göre mal ve hizmet satışlarındaki taksitlendirme süreleri; kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı yoluyla gerçekleştirilen satışlarda BDDK tarafından belirleniyor.


Senetli satışlar gibi bu yöntemlerin dışında kalan taksitli satışlarda uygulanacak süreleri ise Ticaret Bakanlığı belirliyor.

Düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandıTicaret Bakanlığı, değişikliğin 15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle hayata geçirildiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre mal ve hizmet satışlarındaki taksitlendirme süreleri; kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı yoluyla gerçekleştirilen satışlarda BDDK tarafından belirleniyor.Senetli satışlar gibi bu yöntemlerin dışında kalan taksitli satışlarda uygulanacak süreleri ise Ticaret Bakanlığı belirliyor.

Diğer ürün gruplarında sınırlar değişmedi

Cep telefonlarına yönelik yeni düzenlemeye karşın bazı mal ve hizmet gruplarındaki mevcut taksit ve vade sınırları korundu.


Ticaret Bakanlığı; elektronik eşya, tablet bilgisayar, televizyon, elektrikli ev aletleri, mobilya, yurt içi turizm ve seyahat harcamaları, taşıt ve kuyum satışlarında taksit tutarı ve vade sınırlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Diğer ürün gruplarında sınırlar değişmediCep telefonlarına yönelik yeni düzenlemeye karşın bazı mal ve hizmet gruplarındaki mevcut taksit ve vade sınırları korundu.Ticaret Bakanlığı; elektronik eşya, tablet bilgisayar, televizyon, elektrikli ev aletleri, mobilya, yurt içi turizm ve seyahat harcamaları, taşıt ve kuyum satışlarında taksit tutarı ve vade sınırlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığına yeni yetki

Yönetmelik değişikliğiyle, konut satışları hariç olmak üzere perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme konusunda Ticaret Bakanlığına yetki verildi.


Bakanlık, BDDK tarafından taksitli satışlara ilişkin alınacak yeni kararların ardından gerekli düzenlemelerin hızlı şekilde hayata geçirileceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığına yeni yetkiYönetmelik değişikliğiyle, konut satışları hariç olmak üzere perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme konusunda Ticaret Bakanlığına yetki verildi.Bakanlık, BDDK tarafından taksitli satışlara ilişkin alınacak yeni kararların ardından gerekli düzenlemelerin hızlı şekilde hayata geçirileceğini bildirdi.
Başlıklar :cep telefonuticaret bakanlığıbddkbankacılık düzenleme ve denetleme kurumu12 ay taksit
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