Cep telefonu taksit sınırı 40 bin TL’ye yükseltildi

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu taksit sınırı konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararlarıyla uyumlu yeni düzenlemeleri 15 Ekim 2026’da duyurdu. Düzenlemeyle sıfır cep telefonlarında 12 aya kadar taksit uygulanabilen fiyat sınırı 20 bin TL’den 40 bin TL’ye çıkarıldı.





Buna göre fiyatı 40 bin TL ve altında olan sıfır cep telefonlarında vade süresi 12 aya kadar uygulanabilecek. Fiyatı 40 bin TL’nin üzerindeki telefonlarda ise 3 aylık vade sınırı devam edecek.