Emekli aylıklarına yönelik düzenlemenin, TBMM'deki bütçe görüşmelerinin 20 Aralık'ta tamamlanmasının ardından gündeme alınması planlanıyor. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı düzenlemede, öncelikle bütçe imkanları değerlendirilecek. Yıl sonu enflasyon oranının kesinleşmesinin ardından emeklilerin maaşlarına yapılacak artışın çerçevesi netleşecek. Çalışmada, emeklilere önce hak ettikleri enflasyon farkının verilmesi, ardından belirlenen oranın üzerine ilave artış yapılması öngörülüyor. Düzenlemenin yıl sonu enflasyon verileri açıklandıktan sonra 2027 başında yasalaşması beklenirken, enflasyon farkı kesinleşmeden önce Meclis'e sunulması da seçenekler arasında bulunuyor. Haftaya AK Parti Grup Başkanlığı ve ekonomi yönetimi kurmayları Beştepe'de bir araya gelerek, emekli zammına ilişkin takvimi netleştirecek.

ENFLASYON FARKININ ÜZERİNE EK ARTIŞ

Edilen bilgiye göre, 17 milyon emeklinin zammı için Hazine'de 650 milyar ila 840 milyar lira arasında bir ek ödenek oluşturuldu. Emekli aylıklarına yapılacak artışta enflasyon farkının yanı sıra ilave iyileştirme yapılması üzerinde duruluyor.

KÖK AYLIK FORMÜLÜ YENİDEN MASADA

Temmuz ayında gerçekleştirilecek ikinci zam da hesaplamalarda dikkate alınacak. Bu nedenle 2027 yılının enflasyon tahminleri ve bütçe imkanları, yapılacak artışın miktarını belirleyecek. En düşük emekli aylığı için de kök aylık formülü yeniden masada. 2018 yılında 49 bin kişinin yararlandığı en düşük emekli aylığı uygulamasından bugün 5 milyon 17 bin kişi faydalanıyor. Bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artmaması için taban aylığının her zam döneminde artırılması yerine, sorunun kaynağı olan kök aylık sisteminde değişiklik yapılması üzerinde duruluyor. Mevcut sistemde genel zamlar emeklilerin kök aylıklarına uygulanıyor. Kök aylığı belirlenen taban tutarın altında kalanların maaşları ise Hazine desteğiyle en düşük emekli aylığı seviyesine tamamlanıyor. Bu nedenle yapılan zamlar, bütün emeklilere aynı oranda yansımıyor.

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TEK MADDELİK DÜZENLEME YETERSİZ

Ekonomi kurmayları, enflasyon farkının SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki en düşük aylık alanları da kapsayacak şekilde tek bir maddeyle düzenlenebileceğini belirtiyor. Ancak kök aylıklar arasındaki farklılıklar nedeniyle bu yöntemin sorunu çözmeyeceği değerlendiriliyor. Bu nedenle kök aylıkların yeniden hesaplanmasını içeren bir formül üzerinde de çalışılıyor. Prim ödeme gün sayısı, çalışma süresi ve ödenen primlerin aylıklara etkisinin yeniden ele alınması seçenekler arasında yer alıyor.

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