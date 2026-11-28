• ING: 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Kredi kartı harcamaları ve diğer bankacılık işlemlerine bağlı ödüllerle toplam kazanım 32 bin TL’ye kadar çıkıyor.

• QNB: 20 bin TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra alışverişlerde yıllık 3 bin TL’ye varan para iadesi fırsatı sağlıyor.

• Şekerbank: Nakit promosyon ve ek kampanyalarla birlikte toplam avantajı 35 bin TL’ye kadar yükseltiyor.



