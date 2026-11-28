8 sektörde kolaylık çağrısı

Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 50 milyar dolara yaklaştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın da katıldığı Türkiye-Rusya İş Forumu’nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Tarım ve gıda, otomotiv, kimya, tekstil, hazır giyim, mobilya ve inşaat malzemeleri başta olmak üzere birçok sektörde Türk ürünlerinin Rusya pazarlarında daha fazla yer almasını arzu ediyoruz" çağrısında bulundu.