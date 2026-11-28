Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iptal etti.
Konuya ilişkin TCMB kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, TCMB'nin 17 Ekim 2024 tarihli ve 11727/21326 sayılı kararıyla, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 19'uncu maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verildi.
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