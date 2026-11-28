Batum’da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında Gürcistan polisinin Türk taraftarlara yönelik orantısız şiddeti iki ülke arasında gerilime neden oldu.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş’ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva’yı 2-1 mağlup ettiği maça, müsabaka öncesi ve sonrasında yaşanan olaylar damga vurdu. Filistin’deki soykırıma dikkat çekmek için açılan pankart ve bayraklara müdahale eden Gürcistan polisi orantısız bir güçle Türk taraftarlara saldırdı. Cop, sopa ve biber gazıyla taraftarları orantısız güç uyguladı. Olaylarda çok sayıda taraftar yaralandı, 16 Türk vatandaşı da gözaltına alındı. Dehşeti yaşayan Türk taraftarlar yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Krizin patlak verdiği andan itibaren Ankara devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgili bakanlara Türk taraftarlarla ilgili girişimde bulunmaları talimatını verdi. Gözaltına alınan taraftarlar serbest bırakılmalarının ardından ülkeye döndü.

Beşiktaş taraftarı, Gürcü polisinin daha maç başlamadan stat etrafında sert müdahaleleri olduğunu belirtti. “Maç öncesinde kortejimizde ve stadyum çevresinde sebebini anlayamadığımız orantısız bir saldırıya uğradık” diyen Gencay Yüksel şunları kaydetti: “Saldırganlar simsiyah giyinmiş, ellerinde demir eldivenler bulunan kişilerdi. Polislerin de bu kişilerle birlikte hareket ettiğini gördük. Bilincimi kaybettiğim sırada sağlık ekipleri bana yardımcı olmadı. Yaklaşık 30 dakika boyunca ambulansa alınmadım. Daha sonra ambulansa bindirilip indirildim ancak hastaneye götürülmedim.”

5 YAŞINDAKİ KIZIMI BİLE ARADILAR

Serkan Gürses ise maça eşi ve 5 yaşındaki çocuğuyla gittiğini belirterek “5 yaşındaki çocuğumu bile detaylı şekilde aradılar. Bir anda ne olduğunu anlayamadan coplarla ve biber gazlarıyla taraftarlara müdahale edilmeye başlandı. Çok kötü müdahalelerle karşı karşıya kaldık” ifadelerini kullandı. Beşiktaş taraftarı

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U.F., takımlarını desteklemek için her maçına gittiklerini dile getirdi: “Maç öncesinde kortej alanında toplandığımız sırada yakındaki bir otelden İsrail bayrakları açılarak tahrik edildik. Ardından üzerimize yumruklarla saldırıldı. Stadyuma güzergahında da balkonlardan İsrail bayrakları açıldı.”

MESAJIMIZI FAZLASIYLA VERDİK

“İşgale isyan, Filistin’e özgürlük” pankartı açan Çarşı Bingöl grubu şehirde kahramanlar gibi karşılandı. Taraftarlardan Abdulmutalip Kalkan, “İsrail’de olduğumuzu düşündük. Arkadaşlarımız çok ağır darbeler aldı. Bir yandan mutluyuz, en azından vermek istediğimiz mesajı fazlasıyla verdik” dedi.

Gürcistan Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Büyükelçi Archil Kalandia Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, yaşanan vahim olaylara ilişkin tepki iletildi ve çeşitli kanıtlar paylaşıldı. Olayların tüm yönleriyle soruşturulmasının yanı sıra Türk vatandaşlarına yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahalenin sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edildi.

İsrail polisiyle iş birlikleri var

Gürcistan ile İsrail’in 20 Ekim 2025’te imzaladığı mutabakatla polis teşkilatları arasındaki iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştığı ortaya çıktı. Gürcistan haber kanalı 1TV’ye göre anlaşma, Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze’nin İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile görüşmesi sırasında imzalandı. Mutabakatla operasyonel tecrübe ve uzmanlık paylaşımının artırılması, polis akademileri ve göç idareleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hedeflendi. İsrail’in Kuzey Bölgesi Özel Operasyonlar Birimi Komutanı Albay Uzi Adar başkanlığındaki heyet, 15 Ekim 2026’da Gürcistan’ı ziyaret ederek İçişleri Bakanlığı bünyesinde temaslarda bulundu, iki ülke arasında polis iş birliğinin derinleştirilmesi ele alındı.

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