Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında Filistin'e destek amacıyla açılan pankart, Gazze'de de karşılık buldu. İsrail saldırılarının yol açtığı yıkımın ve yerinden edilmenin etkileriyle mücadele eden Gazze halkı, Beşiktaş'ın Filistin'e yönelik dayanışmasına teşekkür mesajı gönderdi. Gazze'nin kuzeyindeki gönüllülerin ve çocukların yer aldığı videoda, Beşiktaş yönetimine, futbolcularına ve taraftarlarına seslenildi.
‘HEPİMİZ SİZİNLEYİZ, KALPLERİMİZ SİZİNLE’
Gazzeli bir gönüllü, Beşiktaş'ın Filistin halkına verdiği desteğin kendileri için önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu mübarek günde Beşiktaş'a yürüttüğü bu çabalardan dolayı selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün Gazze'nin kuzeyindeki çocuklar, erkekler ve kadınlar olarak sizlerle dayanışma içindeyiz. Hepimiz sizinleyiz ve kalplerimiz sizinle. Gazze'den size selam olsun."
‘ACININ VE ÇADIRLARIN KALBİNDEN SİZLERE SELAM OLSUN’
Gazze'de yaşanan ağır insani koşullara dikkat çeken gönüllü, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
Mesajın sonunda çevredeki çocuklar da alkışlarla Beşiktaş'a teşekkür etti.
BATUM'DA "İŞGALE İSYAN, FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK" PANKARTI AÇILMIŞTI
Karşılaşma sırasında Gürcistan polisinin Beşiktaş taraftarlarına biber gazıyla müdahale etmesinin ardından gerginlik yaşanmış ve maç yaklaşık yarım saat kesintiye uğramıştı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, olayların ardından 16 kişinin gözaltına alındığını, üç güvenlik görevlisinin yaralandığını açıklamıştı.
Gürcü yetkililer, müdahalenin Filistin bayrakları nedeniyle yapıldığı iddiasını ise reddetmişti. Mücadelenin yeniden başlamasının ardından Beşiktaş, İsrail temsilcisini 2-1 mağlup etmişti.
GAZZE'DE 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ÇADIRLARDA YAŞIYOR
Gazze'den gönderilen teşekkür mesajı, bölgede derinleşen barınma krizinin ortasında geldi. Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın verilerine göre, 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli temel yaşam koşullarından yoksun çadırlarda kalıyor.
Yağışların başlamasıyla 7 bin 500 aile su baskını riskiyle karşı karşıya kalırken bunlardan 2 bin 500'ünün acilen güvenli bölgelere taşınması gerekiyor. Bakanlık, yaklaşık 200 bin yıpranmış çadırın yenilenmesi gerektiğini belirterek uluslararası topluma barınma malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için insani koridor açılması çağrısında bulundu.
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