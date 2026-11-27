UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde takımlarını desteklemek için Batum'a giden Beşiktaş taraftarları, Filistin bayrakları açarak Gazze’ye destek mesajı verdi.
FİLİSTİN BAYRAĞI AÇAN TARAFTARLARA POLİS MÜDAHALESİ
Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarlarının Filistin bayrağı açması üzerine Gürcistan polisi müdahalede bulundu.
BEŞİKTAŞ-İSRAİL TEMSİLCİSİ MAÇI GÜRCİSTAN'A ALINMIŞTI
Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının, güvenlik gerekçesiyle İstanbul yerine Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmişti.
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