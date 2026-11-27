İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlanmıştı. Şüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
3 şüpheli tutuklandı
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei’nin tutuklanmasına karar verdi.
10 şüpheliye adli kontrol
Hakimlik, İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Özden Cerrahoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve Burak Yeter’in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti. Meltem Özkayan Keklik ise konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Öte yandan İlknur Şahin’in gözaltı süresi uzatılırken, Seher Grothe Sevdişan savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
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