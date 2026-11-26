Türkiye’nin enerji alanındaki mevcut politikalarını ve gelecek dönem stratejilerini gündemine taşıyan Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi kapılarını açtı. Albayrak Medya tarafından düzenlenen 11. zirve; Emlak Katılım Bankası, Halk Bank, Turkcell, Türk Telekom, VakıfBank ve Ziraat Bankası sponsorluğunda sektör temsilcilerini stratejik bir platformda bir araya getirdi. Zirve kapsamında arz güvenliği, kaynak çeşitliliği, yerli ve yenilenebilir enerji üretimi ile enerji verimliliği konuları tüm boyutlarıyla inceleniyor.

KÜRESEL ENERJİ KRİZİ VE TÜRKİYE’NİN 2040 VİZYONU

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin enerji gündemini doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan ve ABD-İsrail-İran Savaşı ile en üst seviyeye ulaşan enerji krizinin hem Türkiye’nin hem de dünyanın ana gündem maddesi olmaya devam ettiğini belirten Likoğlu, Türkiye’nin son çeyrek asırdır enerjide tam bağımsızlık hedefiyle kararlı adımlar attığını ifade etti. Likoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından duyurulan Enerji 2040 vizyonunun da bu kararlılığın somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

NÜKLEER ENERJİ VE STRATEJİK MADENLERDE YENİ DÖNEM

Küresel enerji dengelerinin hızla değiştiği bir süreçte Türkiye’nin kaynak çeşitliliğini artırdığını ve yerli ile yenilenebilir enerji kapasitesini büyüttüğünü kaydeden Likoğlu, ülkenin nükleer enerji alanında yeni bir döneme hazırlandığını ve maden kaynaklarını stratejik bir bakış açısıyla değerlendirdiğini dile getirdi.

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Medya kuruluşu olarak yapılan çalışmaları kayıt altına almayı ve geleceğe yönelik fikirlerin tartışılacağı zeminler oluşturmayı hedeflediklerini belirten Hüseyin Likoğlu, Türkiye’nin attığı adımları ve gelecek hedeflerini kamuoyuyla buluşturmayı ve bu sürece medya gücüyle eşlik etmeyi bir sorumluluk olarak gördüklerini sözlerine ekledi.